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Скандал з поїздкою до Таїланду: Тищенка вигнали зі "Слуги народу"

26 січня 2023 16:32
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Поїздка Тищенка до Таїланду: нардеп після скандалу був виключений з партії "Слуга народу"
Микола Тищенко втрапив у скандал через поїздку в Таїланд
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Народного депутата від "Слуги народу" Миколу Тищенка звільнили з посади заступника голови фракції, а також виключили зі складу партії. Таке рішення було ухвалене на тлі поїздки нардепа до Таїланду. 

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія, речниця партії "Слуга народу" Юлія Палійчук, а також голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк

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Заява керівництва "Слуги народу"

Очільник парламентської фракції наголосив, що "не всі розуміють, чим повинні займатися народні депутати під час війни". Тому у "Слузі народу" вирішили ухвалити кадрові рішення щодо нардепа Миколи Тищенка. 

"Бачу, що не всі розуміють, чим повинні займатися народні депутати під час війни.Тому готуємо ряд кадрових рішень. 1. Звільнення Миколи Тищенка з посади заступника голови фракції "Слуга Народу". 2. Скликаємо термінове засідання, щоб виключити його зі складу нашої фракції. 3. Звертаюся до Олени Шуляк з проханням виключити його з партії "Слуга Народу". Впевнений, нікому не потрібно пояснювати, за що. Сподіваюся, після цього до всіх остаточно дійде, у чому полягає робота депутата воюючої країни", — написав він.

Згодом речниця партії "Слуга народу" Юлія Палійчук повідомила, що Тищенка звільнено з посади заступника голови фракції "Слуга народу". 

"Миколу Тищенка звільнено з посади заступника голови фракції "Слуга Народу". Засідання фракції відбудеться найближчим часом", — написала вона. 

Своєю чергою очільниця політсили Олена Шуляк заявила, що ухвалила рішення про виключення Тищенка з партії. 

"Керуючись положеннями п.9.1.22 статті 9 Статуту Партії "Слуга народу", ухвалила рішення про виключення народного депутата Миколи Тищенка з Партії", — повідомила Шуляк.

Скандальна "зустріч з виборцями" у Таїланді

Народний депутат "Слуги Народу" Микола Тищенко вирушив до Таїланду на зустріч з українською громадою. Зустріч запланована на п'ятницю 27 січня у готелі "Novotel" у столиці Таїланду Бангкоку. 

У Посольстві України в Таїланді повідомили, що Тищенко проведе зустріч, на якій хоче обговорити "питання покращення взаємодії з представниками української громади у Королівстві Таїланд". 

У відповідь на анонс зустрічі у мережі піднялася хвиля критики на адресу Тищенка, який під час повномасштабної війни дозволяє собі поїздки до Таїланду. 

Заява Зеленського про невиїзд чиновників

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомляв, що підписано кілька важливих указів. Зокрема, є принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон.

"Це стосується всіх посадовців центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та всіх тих, хто має працювати на державу та в державі. Хочуть відпочивати зараз — відпочиватимуть за межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою чиновникам більше не вдасться. У п'ятиденний термін Кабмін має розробити такий порядок перетину кордону посадовими особами, щоб підставою могло бути лише реальне службове відрядження", — зазначив Президент.

Нагадаємо, 24 січня стало відомо про звільнення з посади заступника генпрокурора Олексія Симоненка. За даними ЗМІ, таке кадрове рішення було ухвалене через скандал, який виник після відпочинку Симоненка у Іспанії. 

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