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"Это просто п***ц": ЗМІ показали злив переписки, де Тищенко реагує на виключення зі "Слуги народу"

26 січня 2023 18:56
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Як Микола Тищенко відреагував на виключення з партії "Слуга народу": переписка у фракційному чаті
Миколу Тищенка сьогодні виключили з партії "Слуга народу"
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Нардеп Микола Тищенко, який був виключений із партії "Слуга народу" після скандалу з його поїздкою до Таїланду висловив своє обурення у чаті фракції. Нардеп запевняє, що у Таїланді займався "титанічною працею", а виключення з партії вважає несправедливим. 

Скриншоти фракційного чату "Слуги народу" оприлюднило видання "Українська правда". 

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Подробиці

Після того, як стало відомо про виключення Тищенка із партії, той пішов у чат фракції з'ясовувати стосунки. Видання зазначає, що нардеп підписаний у чаті як "Тренер" і спілкується виключно російською.

У переписці Тищенко апелює до того, що керівництво фракції було в курсі його поїздки і було не проти. Крім того, він поїхав "титанічно" працювати, а не розважатися. Запевняє, що навіть сім'ю не брав у поїздку. 

Наводимо цитати з листування Тищенка у фракційному чаті, орфографію збережено. 

  • "Какое море??!! Я тут сам без семьи!!! Проездом на пару дней, это пиз…ц знаете…"
  • "Я провел и провожу титаническую работу. Был уже в разных странах. В Тае вообще нет посла … люди обратились я не отказал…"
  • "Давид Арахамия ты же в курсе всех моих передвижений, я ничего не скрываю работаю в рамках группы дружбы Вьетнам и с послами ездим по азиатскому региону. Встретился с представителями коралевской семьи. Вы же сами поставили задачу для всех депов пахать 24/7…"
  • "Все всеми подписано, поехал за свой счет. Провел столько переговоров … народ вы чё?"

Як доказ "титанічної праці" Тищенко кинув у чат фотографію однієї зі своїх зустрічей. 

Скандальна "зустріч з виборцями" у Таїланді

Народний депутат "Слуги Народу" Микола Тищенко вирушив до Таїланду на зустріч з українською громадою. Зустріч запланована на п'ятницю 27 січня у готелі "Novotel" у столиці Таїланду Бангкоку. 

У Посольстві України в Таїланді повідомили, що Тищенко проведе зустріч, на якій хоче обговорити "питання покращення взаємодії з представниками української громади у Королівстві Таїланд". 

У відповідь на анонс зустрічі у мережі піднялася хвиля критики на адресу Тищенка, який під час повномасштабної війни дозволяє собі поїздки до Таїланду. 

Виключення Тищенка зі "Слуги народу"

Народного депутата від "Слуги народу" Миколу Тищенка звільнили з посади заступника голови фракції, а також виключили зі складу партії. Таке рішення було ухвалене на тлі поїздки нардепа до Таїланду. 

Очільник парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія наголосив, що "не всі розуміють, чим повинні займатися народні депутати під час війни". Тому у "Слузі народу" вирішили ухвалити кадрові рішення щодо нардепа Миколи Тищенка. 

Через деякий час очільниця політсили Олена Шуляк заявила, що ухвалила рішення про виключення Тищенка з партії

Нагадаємо, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що не відправляли Миколу Тищенка у відрядження до Таїланду. Він такого розпорядження не підписував.

Як відомо, 23 січня Рада національної безпеки та оборони під час воєнного стану вирішила випускати держслужбовців за кордон виключно у службові відрядження. З інших причин виїзд за кордон тепер заборонений. Це також стосується народних депутатів, суддів, прокурорів, голів ОДА тощо.

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