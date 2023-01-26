Скандал с поездкой Тищенко в Таиланд: в "Слуге народа" нет голосов для исключения его из фракции

У "Слуги народа" возникли проблемы с исключением Тищенко из фракции, — СМИ
Фракция партии "Слуга народа" в парламенте столкнулась с трудностями по исключению из ее состава нардепа Николая Тищенко, который оскандалился своей поездкой в Таиланд. Слуги не могут собрать нужное количество голосов для исключения его из фракции.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собеседника во фракции "Слуга народа".
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"Голосов нет за исключение из фракции "Слуга народа", — сказал собеседник издания.
По данным источника, во фракции не получается собрать голоса даже для снятия Тищенко с должности заместителя председателя комитета Совета по транспорту и инфраструктуре.
Скандальная "встреча с избирателями" в Таиланде
Народный депутат "Слуги Народа" Николай Тищенко отправился в Таиланд на встречу с представителями украинской общины. Встреча запланирована на пятницу 27 января в отеле "Novotel" в столице Таиланда Бангкоке.
В Посольстве Украины в Таиланде сообщили, что Тищенко проведет встречу, на которой хочет обсудить "вопрос улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд".
В ответ на анонс встречи в сети поднялась волна критики в адрес Тищенко, во время полномасштабной войны позволяющего себе поездки в Таиланд.
Исключение Тищенко из "Слуги народа"
Народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко уволили с должности заместителя председателя фракции, а также исключили из состава партии. Такое решение было принято на фоне поездки нардепа в Таиланд.
Глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия подчеркнул, что "не все понимают, чем должны заниматься народные депутаты во время войны". Поэтому в "Слуге народа" решили принять кадровые решения по нардепу Николаю Тищенко.
Через некоторое время глава политсилы Елена Шуляк заявила, что приняла решение об исключении Тищенко из партии.
Напомним, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что не отправлял Николая Тищенко в командировку в Таиланд. Он такого распоряжения не подписывал.
Как известно, 23 января Совет национальной безопасности и обороны во время военного положения решил выпускать госслужащих за границу исключительно в служебные командировки. По другим причинам выезд за границу теперь запрещен. Это также касается народных депутатов, судей, прокуроров, председателей ОГА и т.д.