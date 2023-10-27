У Словаччині хочуть зберегти заробітки на Україні замість військової допомоги

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: REUTERS

На дводенному саміті у Брюсселі, який выдбувся 26 та 27 жовтня, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступав проти того, аби збільшувати фінансову допомогу Україні. Політик обгрунтував це тим, що країна є "найбільш корумпованою у світі". Водночас його партнер по коаліції заявив, що продаж військової зброї потрібно зберегти.

Про це повідомляє видання Європейська правда.

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Так, спікер парламенту Словаччини Петер Пеллегріні, партнер Фіцо по коаліції, заявив, що продаж військової зброї Україні має продовжуватись. Однак він також виступає проти додаткового фінансування країни.

"Якщо хтось замовляє і платить за ці системи, то це підтримка словацької промисловості", — сказав Пеллегріні.

Фіцо проти збільшення фінансування для України

Так, на саміті словацький прем'єр поставив під сумнів надання Україні 50 мільярдів євро допомоги на 2024-2027 роки. Він додав, що між лідерами ЄС немає згоди щодо цього питання, тож чекатиме позачергового саміту, щоб вирішити його.

"Чи фінансування України змінило щось у результаті війни? Тож вкладімо ще 50 мільярдів і неважливо, що станеться?" — запитав політик, пояснюючи це тим, що від фінансової допомоги, яку вже виділили, "не сталося нічого значного".

За його словами, деякі політики "загнані у глухий кут" через ситуацію в Україні і не знають, що буде далі.

"Якщо стратегія полягає в тому, щоб продовжувати вливати туди гроші, 1,5 мільярда євро на місяць без жодного результату, а ми повинні урізати наші власні ресурси? Адже у нас величезні проблеми і державні гроші у скрутному стані", — сказав Фіцо.

Реакція Польщі на заяву Фіцо

Водночас прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький не підтримав позицію Віктора Орбана і Роберта Фіцо щодо допомоги Україні.

"Я не підтримую позицію прем'єр-міністра Угорщини та прем'єр-міністра Словаччини щодо України, але якщо інші країни висловлюють такі занепокоєння, Польща підтримує всі зусилля, спрямовані на мінімізацію будь-яких корупційних наслідків в рамках останнього пакету допомоги", — сказав Моравецький.

Нагадаємо, на саміті лідери ЄС домовилися, що мільярди євро, які отримали від заморожених російських активів, підуть на допомогу Україні. Очікується, що Європейська комісія висуне відповідні юридичні пропозиції на початку грудня.

Водночас на саміті в Брюсселі лідери ЄС не змогли погодити допомогу Україні на 50 млрд євро. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти надання траншу допомоги, сумніви висловив і новий глава уряду Словаччини Роберт Фіцо.