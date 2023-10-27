Орбан образився, що на саміті в Брюсселі його відкрито ігнорували — відео

Фрагмент, на якому Віктор Орбан помітно образився. Фото: скриншот з відео

Як відомо, 26 та 27 жовтня у Брюсселі відбувся саміт лідерів ЄС. На зустрічі, зокрема, переважна більшість учасників недружньо поставилася до очільника угорського уряду Віктора Орбана через його зв'язки з російським диктатором Володимиром Путіним.

Одна з угорських журналісток поширила в мережі відповідне відео з Віктором Орбаном, на якому лідери ЄС його відрито ігнорують.

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Орбан на саміті в Брюсселі

На оприлюдненому відео можна побачити, як учасники саміту привітно спілкуються між собою, тоді як Віктор Орбан стоїть збоку і його нібито ніхто з присутніх не помічає. З реакції політика помітно, як його це не на жарт бентежить.

Саміт у Брюсселі

До слова, 26-27 жовтня в Брюсселі відбувся дводенний саміт ЄС. На ньому лідери держав Союзу обговорили перегляд довгострокового бюджету ЄС на 2024-2027 роки, а також створення Українського фонду в обсязі 50 мільярдів євро на наступні чотири роки. Відомо, що остаточне рішення з приводу цього лідери ухвалюватимуть під час наступної зустрічі у грудні цього року.

Окрім цього, на зустрічі учасники обговорили ситуацію на Близькому Сході та захист кордонів ЄС.

Нагадаємо, на саміті лідери ЄС домовилися, що мільярди євро, які отримали від заморожених російських активів, підуть на допомогу Україні. Очікується, що Європейська комісія висуне відповідні юридичні пропозиції на початку грудня.

Додамо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив скандальну заяву, що Україна не здатна виграти війну, яку розпочала Росія. Він вважає, що стратегія ЄС, де українці мають перемогти, є провальною.