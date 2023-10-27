Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Лідери ЄС не погодили допомогу Україні на 50 млрд євро — яка причина arrow

Лідери ЄС не погодили допомогу Україні на 50 млрд євро — яка причина

27 жовтня 2023 10:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Лідери ЄС не погодили допомогу Україні на 50 млрд євро — яка причина
Члени Європейської Ради виступають під час саміту лідерів ЄС в Брюсселі. Фото: REUTERS/Yves Herman
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Лідери ЄС не змогли погодити допомогу Україні на 50 млрд євро. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти надання траншу допомоги, сумніви висловив і новий глава уряду Словаччини Роберт Фіцо.

Про це повідомляє Reuters

Читайте також:

Допомога ЄС Україні

Під час саміту 27 національних лідерів Європейського союзу прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не підтримає збільшення допомоги Україні, якщо не побачить "дуже добре обґрунтованої пропозиції".

"Та, що перед нами... вона не спрацює. Тому зараз ми відмовимося і від неї, і подивимося, чого ми досягнемо в грудні", — сказав він.

Водночас новий очільник уряду Словаччини Роберт Фіцо також висловив сумніви щодо надання нової фінансової підтримки Україні, заговоривши про корупційні ризики.

Нагадаємо, нещодавно Орбан заявив, що Угорщина може скасувати вето на військову допомогу Україні. Для цього українській делегації повинна прибути з візитом до Будапешту до того, як ЄС ухвалить рішення про наступний транш з Європейського фонду.

Додамо, раніше Шмигаль розповів, що у 2024 році Україна розраховує на подальшу міжнародну фінансову підтримку від країн-партнерів. Уряд планує позичити кошти, щоб закрити величезний дефіцит державного бюджету

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі