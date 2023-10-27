Лідери ЄС не погодили допомогу Україні на 50 млрд євро — яка причина

Члени Європейської Ради виступають під час саміту лідерів ЄС в Брюсселі. Фото: REUTERS/Yves Herman

Лідери ЄС не змогли погодити допомогу Україні на 50 млрд євро. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти надання траншу допомоги, сумніви висловив і новий глава уряду Словаччини Роберт Фіцо.

Про це повідомляє Reuters.

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Під час саміту 27 національних лідерів Європейського союзу прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не підтримає збільшення допомоги Україні, якщо не побачить "дуже добре обґрунтованої пропозиції".

"Та, що перед нами... вона не спрацює. Тому зараз ми відмовимося і від неї, і подивимося, чого ми досягнемо в грудні", — сказав він.

Водночас новий очільник уряду Словаччини Роберт Фіцо також висловив сумніви щодо надання нової фінансової підтримки Україні, заговоривши про корупційні ризики.

Нагадаємо, нещодавно Орбан заявив, що Угорщина може скасувати вето на військову допомогу Україні. Для цього українській делегації повинна прибути з візитом до Будапешту до того, як ЄС ухвалить рішення про наступний транш з Європейського фонду.

Додамо, раніше Шмигаль розповів, що у 2024 році Україна розраховує на подальшу міжнародну фінансову підтримку від країн-партнерів. Уряд планує позичити кошти, щоб закрити величезний дефіцит державного бюджету.