В Словакии хотят сохранить заработки на Украине вместо военной помощи

Премьер Словакии Роберт Фицо. Фото: REUTERS

На двухдневном саммите в Брюсселе, который проходил 26 и 27 октября, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступал против того, чтобы увеличивать финансовую помощь Украине. Политик обосновал это тем, что страна "наиболее коррумпирована в мире". В то же время его партнер по коалиции заявил, что продажу военного оружия нужно сохранить.

Об этом сообщает издание Европейская правда.

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Так, спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини, партнер Фицо по коалиции, заявил, что продажа военного оружия Украине должна продолжаться. Однако он также выступает против дополнительного финансирования стране.

"Если кто-то заказывает и платит за эти системы, то это поддержка словацкой промышленности", — сказал Пеллегрини.

Фицо против увеличения финансирования для Украины

Так, на саммите словацкий премьер поставил под вопрос предоставление Украине 50 миллиардов евро помощи на 2024-2027 годы. Он добавил, что между лидерами ЕС нет согласия по этому вопросу, поэтому будет ждать внеочередного саммита, чтобы решить его.

"Изменило ли финансирование Украины что-то в результате войны? Так что, вложим еще 50 миллиардов и неважно, что произойдет?" — спросил политик, объясняя это тем, что от финансовой помощи, которую уже выделили, "не произошло ничего значительного".

По его словам, некоторые политики "загнаны в тупик" из-за ситуации в Украине и не знают, что будет дальше.

"Если стратегия состоит в том, чтобы продолжать вливать туда деньги, 1,5 миллиарда евро в месяц без результата, а мы должны урезать наши собственные ресурсы? Ведь у нас огромные проблемы и государственные деньги в затруднительном состоянии", — сказал Фицо.

Реакция Польши на заявление Фицо

В то же время премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не поддержал позицию Виктора Орбана и Роберта Фицо о помощи Украине.

"Я не поддерживаю позицию премьер-министра Венгрии и премьер-министра Словакии по отношению к Украине, но если другие страны выражают такое беспокойство, Польша поддерживает все усилия, направленные на минимизацию каких-либо коррупционных последствий в рамках последнего пакета помощи", — сказал Моравецкий.

Напомним, на саммите лидеры ЕС договорились, что миллиарды евро, полученные от замороженных российских активов, пойдут на помощь Украине. Ожидается, что Европейская комиссия выдвинет соответствующие юридические предложения в начале декабря.

В то же время на саммите в Брюсселе лидеры ЕС не смогли согласовать помощь Украине в 50 млрд евро. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против оказания транша помощи, сомнения выразил и новый глава правительства Словакии Роберт Фицо.