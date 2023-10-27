У ЄС домовилися передати доходи від заморожених російських активів Україні

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Шарль Мішель. Фото: Reuters

Лідери ЄС домовилися, що мільярди євро, які отримали від заморожених російських активів, підуть на допомогу Україні. Очікується, що Європейська комісія висуне відповідні юридичні пропозиції на початку грудня.

Про це повідомляє Financial Times.

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Заморожені російські активи

Повідомляється, що західні санкції, запроваджені через вторгнення РФ в Україну, заморозили 300 мільярдів євро.

Переважна більшість цих коштів — 180 мільярдів євро зберігаються у найбільшому у світі депозитарії цінних паперів Euroclear, штаб-квартира якого знаходиться в Брюсселі.

Направлення коштів в Україну

Наразі, у ЄС шукають шляхи, як можна направити ці кошти в Україну. Водночас, Європейський центральний банк попереджає, що у такому випадку існують ризики для євро, які пов’язані з доступом до цих надходжень. У відомстві зазначили, що це може спонукати інші центральні банки відмовитися від своїх активів, деномінованих у євро, і послабити валюту.

Таким чином, Європейська комісія висуне відповідні юридичні пропозиції на початку грудня.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на саміті, який пройде в Брюсселі 26-27 жовтня, лідери Європейського Союзу обговорять шляхи прискорення надання військової підтримки Україні. Також йтиметься про використання заморожених активів Російської Федерації та інтенсифікацію дипломатичної роботи Євросоюзу з метою забезпечення справедливого миру.