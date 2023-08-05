Переговори щодо України в Саудівській Аравії 5 серпня: які країни візьмуть участь, чим вигідна зустріч

Наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман та президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Сьогодні, 5 серпня, розпочинаються переговори щодо України в Саудівській Аравії. Саміт триватиме два дні.

Мета переговорів, чим вони вигідні для України і які країни візьмуть участь у саміті — читайте далі у матеріалі Новини.LIVE.

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Формула миру та її мета

Українська Формула миру складається з 10 основних пунктів. Вони своєю чергою допоможуть забезпечити мир в Україні та створити механізми для протидії майбутнім конфліктам у світі.

Кожен пункт, як раніше повідомляли в Офісі Президента, Зеленський обговорює в індивідуальному та груповому форматі з представниками понад 50 країн світу. Відповідні переговори відбуваються практично щотижня.

Для того щоб реалізувати Формулу миру, використовується трифазна структура:

Перша — зустрічі з послами, акредитованими в Україні, щоб розглянути кожен пункт Формули.

Друга — Україна ініціює зустрічі радників з національної безпеки, для того щоб знайти оптимальні формулювання та механізми впровадження Формули.

Третя — установчий Глобальний саміт на рівні лідерів держав, який має відбутися до кінця року.

Місце зустрічі та країни-учасники переговорів

Відомо, що зустріч відбудеться у місті Джидда (Саудівська Аравія). Участь у переговорах візьмуть чиновники й дипломати приблизно з 40 країн. Окрім України, на саміті будуть присутні її головні західні партнери, представники Глобального Півдня та країн, що розвиваються, зокрема члени БРІКС Індія та Китай.

Україну на переговорах представлятиме делегація на чолі з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

Від США на саміт прибуде команда, яку представлятиме радник президента з національної безпеки Джейк Салліван.

До останнього залишалася невідомою участь Китаю у переговорах. Однак, у Пекіні визначилися й прибудуть до Саудівської Аравії. Представлятиме країну спецпредставник, який займається справами Євразії, Лі Хуей. Він у травні приїжджав з візитом до України.

Відомо, що РФ на зустріч не запрошена, про результати переговорів державі-терористу розповість Саудівська Аравія. На думку представника Держдепартаменту США Метью Міллера, участь РФ у міжнародних переговорах щодо миру в Україні буде корисною лише тоді, коли агресор буде готовий до справжньої дипломатії.

Чим вигідні переговори для України

Відомо, що ключовим питанням на переговорах стане українська Формула миру, яку запропонував Володимир Зеленський. Пункти, які входять до складу, мають задовільнити усіх країн-учасників.

Окрім цього, під час зустрічі учасники обговорять підготовку до Великого мирного саміту, на якому цю Формулу миру повинні підтримати різні країни.

Наслідком даного саміту може бути посилення підтримки від країн, прояви якої будуть різними. Окрім цього, деякі з країн-учасників можуть проголосувати за резолюцію на підтримку України.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Президент Володимир Зеленський зможе представити Формулу миру у Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН.