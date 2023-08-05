Переговоры по Украине в Саудовской Аравии 5 августа: какие страны примут участие, чем выгодна встреча

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Сегодня, 5 августа, начинаются переговоры по Украине в Саудовской Аравии. Саммит продлится два дня.

Цель переговоров, чем они выгодны Украине и какие страны примут участие в саммите — читайте дальше в материале Новини.LIVE.

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Формула мира и его цель

Украинская Формула мира состоит из 10 основных пунктов. Они в свою очередь помогут обеспечить мир в Украине и создать механизмы для противодействия будущим конфликтам в мире.

Каждый пункт, как ранее сообщалось в Офисе президента, Зеленский обсуждает в индивидуальном и групповом формате с представителями более 50 стран мира. Соответствующие переговоры проходят практически еженедельно.

Для того чтобы реализовать Формулу мира, используется трехфазная структура:

Первая — встречи с послами, аккредитованными в Украине, чтобы рассмотреть каждый пункт Формулы.

Вторая — Украина инициирует встречи советников по национальной безопасности для того, чтобы найти оптимальные формулировки и механизмы внедрения Формулы.

Третья — учредительный Глобальный саммит на уровне лидеров государств, который должен пройти до конца года.

Место встречи и страны-участники переговоров

Известно, что встреча пройдет в городе Джидда (Саудовская Аравия). Участие в переговорах примут чиновники и дипломаты из примерно 40 стран. Кроме Украины, на саммите будут присутствовать ее главные западные партнеры, представители Глобального Юга и развивающихся стран, в том числе членов БРИКС Индия и Китай.

Украину на переговорах будет представлять делегация во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

От США на саммит прибудет команда, которую будет представлять советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

До последнего оставалось неизвестным участие Китая в переговорах. Однако в Пекине определились и прибудут в Саудовскую Аравию. Представит страну спецпредставитель, занимающийся делами Евразии, Ли Хуэй. Он в мае приезжал с визитом в Украину.

Известно, что РФ на встречу не приглашена, о результатах переговоров государству-террористу расскажет Саудовская Аравия. По мнению представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера, участие РФ в международных переговорах по миру в Украине будет полезно только тогда, когда агрессор будет готов к настоящей дипломатии.

Чем выгодны переговоры для Украины

Известно, что ключевым вопросом на переговорах станет украинская Формула мира, которую предложил Владимир Зеленский. Входящие в состав пункты должны удовлетворить всех стран-чесников.

Кроме того, во время встречи участники обсудят подготовку к Большому мирному саммиту, на котором эту Формулу мира должны поддержать разные страны.

Следствием данного саммита может быть усиление поддержки от стран, проявления которой будут разными. Кроме того, некоторые из стран-участников могут проголосовать за резолюцию в поддержку Украины.

Напомним, недавно стало известно, что Президент Владимир Зеленский сможет представить Формулу мира в Нью-Йорке во время Генассамблеи ООН.