Переговоры по Украине в Саудовской Аравии 5 августа: какие страны примут участие, чем выгодна встреча

В Саудовской Аравии стартуют переговоры по Украине: чем выгодна встреча и кто примет участие
Сегодня, 5 августа, начинаются переговоры по Украине в Саудовской Аравии. Саммит продлится два дня.
Цель переговоров, чем они выгодны Украине и какие страны примут участие в саммите — читайте дальше в материале Новини.LIVE.
Формула мира и его цель
Украинская Формула мира состоит из 10 основных пунктов. Они в свою очередь помогут обеспечить мир в Украине и создать механизмы для противодействия будущим конфликтам в мире.
Каждый пункт, как ранее сообщалось в Офисе президента, Зеленский обсуждает в индивидуальном и групповом формате с представителями более 50 стран мира. Соответствующие переговоры проходят практически еженедельно.
Для того чтобы реализовать Формулу мира, используется трехфазная структура:
- Первая — встречи с послами, аккредитованными в Украине, чтобы рассмотреть каждый пункт Формулы.
- Вторая — Украина инициирует встречи советников по национальной безопасности для того, чтобы найти оптимальные формулировки и механизмы внедрения Формулы.
- Третья — учредительный Глобальный саммит на уровне лидеров государств, который должен пройти до конца года.
Место встречи и страны-участники переговоров
Известно, что встреча пройдет в городе Джидда (Саудовская Аравия). Участие в переговорах примут чиновники и дипломаты из примерно 40 стран. Кроме Украины, на саммите будут присутствовать ее главные западные партнеры, представители Глобального Юга и развивающихся стран, в том числе членов БРИКС Индия и Китай.
Украину на переговорах будет представлять делегация во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.
От США на саммит прибудет команда, которую будет представлять советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
До последнего оставалось неизвестным участие Китая в переговорах. Однако в Пекине определились и прибудут в Саудовскую Аравию. Представит страну спецпредставитель, занимающийся делами Евразии, Ли Хуэй. Он в мае приезжал с визитом в Украину.
Известно, что РФ на встречу не приглашена, о результатах переговоров государству-террористу расскажет Саудовская Аравия. По мнению представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера, участие РФ в международных переговорах по миру в Украине будет полезно только тогда, когда агрессор будет готов к настоящей дипломатии.
Чем выгодны переговоры для Украины
Известно, что ключевым вопросом на переговорах станет украинская Формула мира, которую предложил Владимир Зеленский. Входящие в состав пункты должны удовлетворить всех стран-чесников.
Кроме того, во время встречи участники обсудят подготовку к Большому мирному саммиту, на котором эту Формулу мира должны поддержать разные страны.
Следствием данного саммита может быть усиление поддержки от стран, проявления которой будут разными. Кроме того, некоторые из стран-участников могут проголосовать за резолюцию в поддержку Украины.
Напомним, недавно стало известно, что Президент Владимир Зеленский сможет представить Формулу мира в Нью-Йорке во время Генассамблеи ООН.