Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow "Мирний" саміт у Саудівській Аравії: Китай визначився щодо участі arrow

"Мирний" саміт у Саудівській Аравії: Китай визначився щодо участі

4 серпня 2023 17:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Мирний" саміт у Саудівській Аравії: Китай визначився щодо участі
Спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Китай стане учасником засідання щодо мирного плану України. Воно відбудеться в Саудівській Аравії

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Китаю.

Читайте також:

Участь Китаю

Представником Пекіну стане спецпредставник, який займається справами Євразії, Лі Хуей. Він у травні приїжджав з візитом до України.

"Китай готовий працювати з міжнародною спільнотою, щоб продовжувати відігравати конструктивну роль у сприянні політичному врегулюванню кризи в Україні", — зазначили у повідомленні.

Зміни поглядів у Китаї

Раніше The Wall Street Journal писав, що Китай змінює риторику щодо війни в Україні та готовий провести переговори без участі РФ. Тому лідер країни Сі Цзіньпін направляє свого представника Лі Хуея на міжнародну конференцію в Саудівській Аравії з питань України, призначену на 5-6 серпня. 

Про що говоритимуть на саміті

У Саудівській Аравії між західними державами, Україною та деякими країнами, які розвиваються, відбудеться заплановане засідання. Загалом у конференції братимуть участь 30 країн. Зустріч проводитимуть для того, аби Захід мав більшу підтримку великих країн, які поки є нейтральними щодо війни, яку розпочала Росія в Україні. На ній також повинні переконати Китай допомогти закінчити бойові дії на українській землі. 

Нагадаємо, Україна розпочала проведення перемовин зі США про двосторонню угоду, в якій надаються безпекові гарантії. Такий крок передбачений Спільною декларацією про підтримку України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

None

Скандальні укриття у столиці: чому замість Кличка цим опікується народний депутат

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз