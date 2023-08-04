"Мирний" саміт у Саудівській Аравії: Китай визначився щодо участі

Спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей. Фото: Reuters

Китай стане учасником засідання щодо мирного плану України. Воно відбудеться в Саудівській Аравії.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Китаю.

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Участь Китаю

Представником Пекіну стане спецпредставник, який займається справами Євразії, Лі Хуей. Він у травні приїжджав з візитом до України.

"Китай готовий працювати з міжнародною спільнотою, щоб продовжувати відігравати конструктивну роль у сприянні політичному врегулюванню кризи в Україні", — зазначили у повідомленні.

Зміни поглядів у Китаї

Раніше The Wall Street Journal писав, що Китай змінює риторику щодо війни в Україні та готовий провести переговори без участі РФ. Тому лідер країни Сі Цзіньпін направляє свого представника Лі Хуея на міжнародну конференцію в Саудівській Аравії з питань України, призначену на 5-6 серпня.

Про що говоритимуть на саміті

У Саудівській Аравії між західними державами, Україною та деякими країнами, які розвиваються, відбудеться заплановане засідання. Загалом у конференції братимуть участь 30 країн. Зустріч проводитимуть для того, аби Захід мав більшу підтримку великих країн, які поки є нейтральними щодо війни, яку розпочала Росія в Україні. На ній також повинні переконати Китай допомогти закінчити бойові дії на українській землі.

Нагадаємо, Україна розпочала проведення перемовин зі США про двосторонню угоду, в якій надаються безпекові гарантії. Такий крок передбачений Спільною декларацією про підтримку України.