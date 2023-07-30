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Українська Формула миру: в ОП розповіли, де відбудеться зустріч лідерів

30 липня 2023 19:51
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Козюк Тетяна
редактор
Українська Формула миру: в ОП розповіли, де відбудеться зустріч лідерів
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Зустріч лідерів щодо реалізації української Формули миру відбудеться незабаром в Саудівській Аравії. Це підтвердив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час засідання Конгресу в Івано-Франківську, 30 липня. 

Про це повідомляє Офіс Президента

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Зустріч щодо реалізації Формули миру

"Наступна зустріч радників із національної безпеки та політичних радників лідерів держав щодо реалізації ініціатив України з відновлення сталого та справедливого миру відбудеться незабаром у Саудівській Аравії", — йдеться у повідомленні. 

Що відомо про Формулу миру

Водночас Єрмак підкреслив, що попередня зустріч у такому форматі відбулася в червні, у Копенгагені. 

Українська Формула миру, як стверджує Єрмак, складається з 10 основних пунктів. Вони своєю чергою допоможуть забезпечити мир в Україні та створити механізми для протидії майбутнім конфліктам у світі.

Кожен пункт, за словами керівника Офісу президента, Зеленський обговорює в індивідуальному та груповому форматі з представниками понад 50 країн світу. Відповідні переговори відбуваються практично щотижня.  

Для того, щоб реалізувати Формулу миру, використовується трифазна структура:

  • Перша — зустрічі з послами, акредитованими в Україні, щоб розглянути кожен пункт Формули. 
  • Друга — Україна ініціює зустрічі радників з національної безпеки для того, щоб знайти оптимальні формулювання та механізми впровадження Формули.  
  • Третя — установчий Глобальний саміт на рівні лідерів держав, який має відбутися до кінця року. 
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Повідомлення Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше Андрій Єрмак заявив, що держава-агресор поступово втрачає канали для виведення коштів за кордон. Зокрема, під санкції США потрапив банк-оператор системи "Юністрим", тому іноземні банки масово відмовляються приймати платежі через цю систему. 

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