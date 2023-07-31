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Стало відомо, хто представлятиме США на переговорах щодо України у Саудівській Аравії

31 липня 2023 22:53
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Салліван візьме участь у переговорах щодо України в Саудівській Аравії
Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван візьме участь у переговорах щодо української Формули миру. Зустріч відбудеться у Саудівській Аравії. 

Про це повідомляє видання CNN.

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Що кажуть у Білому домі

Відомо, що переговори у Саудівській Аравії є другими в серії зустрічей, які організував керівник ОП Андрій Єрмак. Перші переговори відбулися у червні цього року в Копенгагені. 

За словами представників Білого Дому, мета України на цих переговорах полягає у тому, щоб визначити принципи, за якими закінчиться війна. Після цього — організувати відповідний мирний саміт, на якому світові лідери підтримають ці принципи.

Саудівську Аравію, як стверджують у Білому домі, обрали для переговорів через відносини країни з Китаєм. Однак Пекін не братиме участь у переговорах. Ба більше, там не давали жодних сигналів про допомогу завершити війну.

Переговори щодо Формули миру

Відомо, саміт щодо миру в Україні відбудеться 5-6 серпня у Саудівській Аравії. Участь у переговорах візьмуть понад два десятки країн. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський може поїхати на засідання Генасамблеї ООН, що відбудеться у Нью-Йорку. Там він, можливо, виступить з українською Формулою миру. 

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