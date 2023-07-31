Салліван візьме участь у переговорах щодо України в Саудівській Аравії

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван. Фото: Reuters

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван візьме участь у переговорах щодо української Формули миру. Зустріч відбудеться у Саудівській Аравії.

Про це повідомляє видання CNN.

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Що кажуть у Білому домі

Відомо, що переговори у Саудівській Аравії є другими в серії зустрічей, які організував керівник ОП Андрій Єрмак. Перші переговори відбулися у червні цього року в Копенгагені.

За словами представників Білого Дому, мета України на цих переговорах полягає у тому, щоб визначити принципи, за якими закінчиться війна. Після цього — організувати відповідний мирний саміт, на якому світові лідери підтримають ці принципи.

Саудівську Аравію, як стверджують у Білому домі, обрали для переговорів через відносини країни з Китаєм. Однак Пекін не братиме участь у переговорах. Ба більше, там не давали жодних сигналів про допомогу завершити війну.

Переговори щодо Формули миру

Відомо, саміт щодо миру в Україні відбудеться 5-6 серпня у Саудівській Аравії. Участь у переговорах візьмуть понад два десятки країн.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський може поїхати на засідання Генасамблеї ООН, що відбудеться у Нью-Йорку. Там він, можливо, виступить з українською Формулою миру.