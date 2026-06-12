У Раді склав присягу новий нардеп

Андрій Левус складає присягу. Фото: Ярослав Железняк / Telegram

У п'ятницю, 12 червня, у Верховній Раді склав присягу нардеп Андрій Левус. Він увійшов до фракції "Європейська солідарність". Парламентар замінив у парламенті Степана Кубіва, який помер 18 травня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

Нардеп Левус увійшов до фракції "Європейська солідарність"

Присягу Левус складав із трибуни.

"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників", — сказав Левус.

Довідка

Андрій Левус вже був нардепом у 2014–2019 роках. Він представляв у парламенті партію "Народний фронт". Під час парламентських виборів 2019 року він балотувався до Верховної Ради від "Європейської солідарності", однак депутатський мандат не отримав.

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У 2020 році правоохоронні органи повідомили про підозру екснардепу у справі щодо отримання компенсації за проживання в столиці. За версією слідства, протягом трьох років — з кінця 2014-го до кінця 2017-го — Левус отримав із державного бюджету майже 544 тисячі гривень відшкодування витрат на проживання в готелі "Київ", хоча його родина мала у власності житло в Києві.

Втім, у 2021 році Вищий антикорупційний суд визнав колишнього парламентаря невинуватим та ухвалив виправдувальний вирок. Згодом це рішення підтвердила й Апеляційна палата суду.

Після цього прокурори САП звернулися до касаційної інстанції з вимогою переглянути судові рішення. У квітні 2026 року стало відомо, що Верховний Суд розгляне касаційну скаргу у справі щодо виправдання Андрія Левуса.

Як писали Новини.LIVE, 11 червня у парламенті склав присягу Микола Давидюк. Він поповнив ради фракції "Голос". Парламентар має сертифікацію спостерігача ОБСЄ.

Також Новини.LIVE повідомляли, що нардепи підтримали збільшення виплат поліцейським. Тепер окрім зарплати ще буде надбавка за вислугу років. Вона може складати навіть 50% посадового окладу.