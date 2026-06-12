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В Раде принес присягу новый народный депутат

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Дата публикации 12 июня 2026 11:05
В Раде принес присягу новый народный депутат
Андрей Левус принимает присягу. Фото: Ярослав Железняк / Telegram

В пятницу, 12 июня, в Верховной Раде принес присягу народный депутат Андрей Левус. Он вошел в состав фракции "Европейская солидарность". Депутат заменил в парламенте Степана Кубива, скончавшегося 18 мая.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Нардеп Левус вошел во фракцию "Европейская солидарность"

Присягу Левус принимал с трибуны.

"Клянусь в верности Украине. Обязуюсь всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Родины и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", — сказал Левус.

Справка

Андрей Левус уже был народным депутатом в 2014–2019 годах. Он представлял в парламенте партию "Народный фронт". Во время парламентских выборов 2019 года он баллотировался в Верховную Раду от "Европейской солидарности", однако депутатский мандат не получил.

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В 2020 году правоохранительные органы сообщили о подозрении экс-нардепу по делу о получении компенсации за проживание в столице. По версии следствия, в течение трех лет — с конца 2014-го до конца 2017-го — Левус получил из государственного бюджета почти 544 тысячи гривен возмещения расходов на проживание в отеле "Киев", хотя его семья владела жильем в Киеве.

Впрочем, в 2021 году Высший антикоррупционный суд признал бывшего парламентария невиновным и вынес оправдательный приговор. Впоследствии это решение подтвердила и Апелляционная палата суда.

После этого прокуроры САП обратились в кассационную инстанцию с требованием пересмотреть судебные решения. В апреле 2026 года стало известно, что Верховный Суд рассмотрит кассационную жалобу по делу об оправдании Андрея Левуса.

Как писали Новини.LIVE, 11 июня в парламенте принес присягу Николай Давидюк. Он пополнил ряды фракции "Голос". Парламентарий имеет сертификат наблюдателя ОБСЕ .

Также Новини.LIVE сообщали, что нардепы поддержали увеличение выплат полицейским. Теперь кроме зарплаты еще будет надбавка за выслугу лет. Она может составлять даже 50% должностного оклада.

Верховная Рада нардепы Европейская Солидарность
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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