Головна Політика У Раді назвали роботу Зеленського прикладом для уряду

У Раді назвали роботу Зеленського прикладом для уряду

Дата публікації: 28 квітня 2026 15:01
У Раді назвали роботу Зеленського прикладом для уряду
Президент Володимир Зеленський. Фото: пресслужба ОП

Нардеп від групи "Платформа за життя та мир" (ПЗЖМ) Михайло Папієв назвав роботу президента Володимира Зеленського інтенсивною. І заявив, що якби уряд хоча б 10% працював так інтенсивно, як президент, то у Раді були б зареєстровані необхідні для України законопроєкти. Він наголосив, що це не нардепи не хочуть працювати, це немає потрібних пропозицій для ухвалення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на виступ Папієва під час засідання парламенту у вівторок, 28 квітня.

Папієв назвав роботу президента інтенсивною

Папієв зазначив, що 90 мільярдів євро, які виділив Європейський Союз для України, це насамперед заслуга Зеленського.

"От подивився я робочі офіційні візити за квітень поточного року, і там однозначно видно, президент України відвідав з офіційними робочими візитами, відвідав Туреччину, Сирію, Нідерланди, Норвегію, Німеччину, Кіпр, Саудівську Аравію, Азербайджан. Шановні колеги, так якщо б із такою інтенсивністю хоча б на 10% працював уряд Свириденко, то ми б сьогодні мали, по-перше, законопроєкти в Верховній Раді", сказав він.

Нардеп додав, що уряд нічого не робить для підвищення пенсій і зарплат. Також невирішеним є питання вартості водопостачання. Зокрема те, що в Києві вартість води в чотири рази вище, ніж в Конча-Заспі з артезіанської свердловини.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні Верховна Рада продовжила термін воєнного стану та мобілізації в Україні. Вони триватимуть щонайменше до 2 серпня. Такі рішення підтримали 315 та 304 нардепи відповідно.

Також парламент схвалив оновлений Цивільний кодекс. До другого читання його мають значно доопрацювати. Готувався документ майже шість років з участю сотень експертів.

Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
