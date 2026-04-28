Главная Политика В Раде назвали работу Зеленского примером для правительства

В Раде назвали работу Зеленского примером для правительства

Дата публикации 28 апреля 2026 15:01
Президент Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОП

Нардеп от группы "Платформа за жизнь и мир" (ПЗЖМ) Михаил Папиев назвал работу президента Владимира Зеленского интенсивной. И заявил, что если бы правительство хотя бы 10% работало так интенсивно, как президент, то в Раде были бы зарегистрированы необходимые для Украины законопроекты. Он подчеркнул, что это не нардепы не хотят работать, это нет нужных предложений для принятия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на выступление Папиева во время заседания парламента во вторник, 28 апреля.

Папиев назвал работу президента интенсивной

Папиев отметил, что 90 миллиардов евро, которые выделил Европейский Союз для Украины, это прежде всего заслуга Зеленского.

"Вот посмотрел я рабочие официальные визиты за апрель текущего года, и там однозначно видно, президент Украины посетил с официальными рабочими визитами, посетил Турцию, Сирию, Нидерланды, Норвегию, Германию, Кипр, Саудовскую Аравию, Азербайджан. Уважаемые коллеги, так если бы с такой интенсивностью хотя бы на 10% работало правительство Свириденко, то мы бы сегодня имели, во-первых, законопроекты в Верховной Раде",  сказал он.

Нардеп добавил, что правительство ничего не делает для повышения пенсий и зарплат. Также нерешенным является вопрос стоимости водоснабжения. В частности то, что в Киеве стоимость воды в четыре раза выше, чем в Конча-Заспе из артезианской скважины.

Как писали Новини.LIVE, сегодня Верховная Рада продлила срок военного положения и мобилизации в Украине. Они продлятся как минимум до 2 августа. Такие решения поддержали 315 и 304 нардепа соответственно.

Также парламент одобрил обновленный Гражданский кодекс. Ко второму чтению его должны значительно доработать. Готовился документ почти шесть лет с участием сотен экспертов.

Владимир Зеленский Верховная Рада правительство
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Иванна Чайка
