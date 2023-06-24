У Путіна є 24 години, щоб зберегти владу, — західні ЗМІ

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Для російського диктатора Володимира Путіна критичними будуть наступні 24 години. За цей час він має вирішити проблему з бунтом Євгена Пригожина.

Про це пише видання CNN.

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Видання зазначає, що Володимир Путін зіткнувся із найсерйознішою за 23 роки правління загрозою своїй владі.

"Приголомшливо спостерігати, як маска повного контролю, яку він зберігав увесь цей час — головна перевага його автократії, — руйнується за одну ніч", — йдеться у статті CNN.

Скільки часу є у Путіна

Видання припускає, що у президента Росії є 24 години для того, щоб навести порядок в країні і зберегти свою владу.

Саме цей період буде критичним для путінського режиму.

Що відомо про бунт Пригожина

23 червня власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу особисто керував операцією зі знищення "вагнерівців". На конфлікт між Пригожиним та Шойгу відреагували у Кремлі.

Також відомо, що проти власника Пригожина у Росії відкрили кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".

Сьогодні вночі, 24 червня, найманці ПВК "Вагнер" відмовилися коритися військовому керівництву РФ. Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові.

Пригожин записав з Ростова-на-Дону відео, у якому заявив, що "вагнерівці" захопили і тримають під контролем усі військові об’єкти у Ростові-на-Дону. Власник ПВК вимагає зустрічі із Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим.

У зв'язку з подіями у Ростові-на-Дону з терміновим зверненням виступив російський диктатор Володимир Путін.

Найманці ПВК "Вагнер" взяли в полон 180 російських військовослужбовців. Інцидент стався у Воронезькій області Росії.

Нагадаємо, сьогодні, 24 червня, раніше стало відомо, що літак Володимира Путіна вилетів з Москви у напрямку Санкт-Петербурга, а в районі тверської резиденції диктатора зник із радарів.

Згодом українські ЗМІ з посиланням на розвідку зазначили, що Володимир Путін таки виїхав із російської столиці.