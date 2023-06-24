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Путін виступив зі зверненням через бунт Пригожина: головні тези

24 червня 2023 10:04
оновлено: 10:29
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Звернення Путіна через повстання Пригожина — відео
Президент Російської Федерації Володимир Путін. Фото: скріншот із відео
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Президент Російської Федерації Володимир Путін виступив зі зверненням до російського народу. Причиною звернення, найімовірніше, є бунт власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

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Головні тези

У своєму зверненні Путін заявив про намір відновити порядок і назвав "зрадниками" тих, хто підняв заколот. Він погрожує бунтівникам покаранням.

Наводимо головні заяви із звернення російського диктатора:

  • "Росія веде важку боротьбу за майбутнє, проти нас спрямована вся машина Заходу, ми боремося за незалежність, можливість залишитися Росією. Ця битва вимагає єдності та консолідації, треба забути всі чвари".
  • "Дії, які розколюють єдність, це удар у спину країні та народу".
  • "Нас штовхають до поразки та капітуляції. Це удар по Росії. Наша відповідь — буде жорсткою. Усі, хто став на шлях заколоту та тероризму — їхнє покарання буде жорстким. Відомства отримали накази, будуть вжиті рішучі дії щодо розблокування Ростова. Як глава РФ зроблю все, щоб відстояти країну. Той, хто організував військовий заколот і підняв зброю — зрадили Росію і відповідатимуть за це".

Звернення Путіна

Раніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін виступить зі зверненням.

Причину звернення господаря Кремля Пєсков не назвав, але очевидно, що вона пов’язана з бунтом власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який захопив Ростов-на-Дону.

Коли саме Путін звернеться до росіян, Пєсков не уточняв, заявивши, що це відбудеться найближчим часом.

Пєсков про звернення Путіна
Пєсков про звернення Путіна

Попередній анонс

Раніше в ефірі каналу одного з відомих пропагандистів, Володимира Соловйова, анонсували звернення Путіна на 9 ранку.

Але о 9:00 Путін не виступив.

Що сказали про звернення Путіна у Соловйова
Що сказали про звернення Путіна у Соловйова

Нагадаємо, що в адміністрації російського президента Володимира Путіна розглядають усі сценарії розвитку подій протистояння власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та Міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Зокрема, не виключають також сценарій початку громадянської війни в Росії.

Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові. Крім того, цим подіям  передував допис у Telegram-каналі угруповання з підтекстом-натяком. 

В Росії на Першому каналі відбувся екстрений випуск новин. У сюжеті розповіли про "постановку" удару Міноборони РФ по "вагнерівцям" та закликали вжити заходів для затримання Пригожина.

Уранці 24 червня Євген Пригожин заявив, що захопив усі військові об’єкти в Ростові-на-Дону і чекає на Сергія Шойгу та Валерія Герасимова. Також він пригрозив піти на Москву.

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