Звернення Путіна через повстання Пригожина — відео

Президент Російської Федерації Володимир Путін. Фото: скріншот із відео

Президент Російської Федерації Володимир Путін виступив зі зверненням до російського народу. Причиною звернення, найімовірніше, є бунт власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

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Головні тези

У своєму зверненні Путін заявив про намір відновити порядок і назвав "зрадниками" тих, хто підняв заколот. Він погрожує бунтівникам покаранням.

Наводимо головні заяви із звернення російського диктатора:

"Росія веде важку боротьбу за майбутнє, проти нас спрямована вся машина Заходу, ми боремося за незалежність, можливість залишитися Росією. Ця битва вимагає єдності та консолідації, треба забути всі чвари".

"Дії, які розколюють єдність, це удар у спину країні та народу".

"Нас штовхають до поразки та капітуляції. Це удар по Росії. Наша відповідь — буде жорсткою. Усі, хто став на шлях заколоту та тероризму — їхнє покарання буде жорстким. Відомства отримали накази, будуть вжиті рішучі дії щодо розблокування Ростова. Як глава РФ зроблю все, щоб відстояти країну. Той, хто організував військовий заколот і підняв зброю — зрадили Росію і відповідатимуть за це".

Звернення Путіна

Раніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін виступить зі зверненням.

Причину звернення господаря Кремля Пєсков не назвав, але очевидно, що вона пов’язана з бунтом власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який захопив Ростов-на-Дону.

Коли саме Путін звернеться до росіян, Пєсков не уточняв, заявивши, що це відбудеться найближчим часом.

Пєсков про звернення Путіна

Попередній анонс

Раніше в ефірі каналу одного з відомих пропагандистів, Володимира Соловйова, анонсували звернення Путіна на 9 ранку.

Але о 9:00 Путін не виступив.

Що сказали про звернення Путіна у Соловйова

Нагадаємо, що в адміністрації російського президента Володимира Путіна розглядають усі сценарії розвитку подій протистояння власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та Міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Зокрема, не виключають також сценарій початку громадянської війни в Росії.

Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові. Крім того, цим подіям передував допис у Telegram-каналі угруповання з підтекстом-натяком.

В Росії на Першому каналі відбувся екстрений випуск новин. У сюжеті розповіли про "постановку" удару Міноборони РФ по "вагнерівцям" та закликали вжити заходів для затримання Пригожина.

Уранці 24 червня Євген Пригожин заявив, що захопив усі військові об’єкти в Ростові-на-Дону і чекає на Сергія Шойгу та Валерія Герасимова. Також він пригрозив піти на Москву.