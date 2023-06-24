Звернення Путіна через повстання Пригожина — відео

Путін виступив зі зверненням через бунт Пригожина: головні тези
Президент Російської Федерації Володимир Путін виступив зі зверненням до російського народу. Причиною звернення, найімовірніше, є бунт власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.
Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.
Головні тези
У своєму зверненні Путін заявив про намір відновити порядок і назвав "зрадниками" тих, хто підняв заколот. Він погрожує бунтівникам покаранням.
Наводимо головні заяви із звернення російського диктатора:
- "Росія веде важку боротьбу за майбутнє, проти нас спрямована вся машина Заходу, ми боремося за незалежність, можливість залишитися Росією. Ця битва вимагає єдності та консолідації, треба забути всі чвари".
- "Дії, які розколюють єдність, це удар у спину країні та народу".
- "Нас штовхають до поразки та капітуляції. Це удар по Росії. Наша відповідь — буде жорсткою. Усі, хто став на шлях заколоту та тероризму — їхнє покарання буде жорстким. Відомства отримали накази, будуть вжиті рішучі дії щодо розблокування Ростова. Як глава РФ зроблю все, щоб відстояти країну. Той, хто організував військовий заколот і підняв зброю — зрадили Росію і відповідатимуть за це".
Звернення Путіна
Раніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін виступить зі зверненням.
Причину звернення господаря Кремля Пєсков не назвав, але очевидно, що вона пов’язана з бунтом власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який захопив Ростов-на-Дону.
Коли саме Путін звернеться до росіян, Пєсков не уточняв, заявивши, що це відбудеться найближчим часом.
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Раніше в ефірі каналу одного з відомих пропагандистів, Володимира Соловйова, анонсували звернення Путіна на 9 ранку.
Але о 9:00 Путін не виступив.
Нагадаємо, що в адміністрації російського президента Володимира Путіна розглядають усі сценарії розвитку подій протистояння власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та Міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Зокрема, не виключають також сценарій початку громадянської війни в Росії.
Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові. Крім того, цим подіям передував допис у Telegram-каналі угруповання з підтекстом-натяком.
В Росії на Першому каналі відбувся екстрений випуск новин. У сюжеті розповіли про "постановку" удару Міноборони РФ по "вагнерівцям" та закликали вжити заходів для затримання Пригожина.
Уранці 24 червня Євген Пригожин заявив, що захопив усі військові об’єкти в Ростові-на-Дону і чекає на Сергія Шойгу та Валерія Герасимова. Також він пригрозив піти на Москву.