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Путін таки втік із Москви, — ЗМІ

24 червня 2023 16:38
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Путін таки втік із Москви, — ЗМІ
Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Президент Російської Федерації Володимир Путін виїхав з Москви. Його нібито везуть у державну резиденцію на Валдай.

Про це повідомляє з посиланням на джерела в українській розвідці видання "Українська правда".

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За неофіційною інформацією української розвідки, російський диктатор Володимир Путін таки залишив столицю РФ Москву.

"У нас вже є дані, що Путін виїжджає з Москви. Його везуть на Валдай", — йдеться у коментаті неназваного співробітника спецслужб виданню УП.

У Москві паніка

Крім того, уже відомо, що мешканці російської столиці панікують від можливості штурму Москви найманцями ПВК "Вагнер". 

Крім того, у влади нібито є плани мінування усіх мостів у Москві.

Що відомо про бунт Пригожина

23 червня власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу особисто керував операцією зі знищення "вагнерівців". На конфлікт між Пригожиним та Шойгу відреагували у Кремлі

Також відомо, що проти власника Пригожина у Росії відкрили кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".

Сьогодні вночі, 24 червня, найманці ПВК "Вагнер" відмовилися коритися військовому керівництву РФ. Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові. 

Пригожин записав з Ростова-на-Дону відео, у якому заявив, що "вагнерівці" захопили і тримають під контролем усі військові об’єкти у Ростові-на-Дону. Власник ПВК вимагає зустрічі із Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим.

У зв'язку з подіями у Ростові-на-Дону з терміновим зверненням виступив російський диктатор Володимир Путін.

Найманці ПВК "Вагнер" взяли в полон 180 російських військовослужбовців. Інцидент стався у Воронезькій області Росії. 

Нагадаємо, сьогодні, 24 червня, раніше стало відомо, що літак Володимира Путіна вилетів з Москви у напрямку Санкт-Петербурга, а в районі тверської резиденції диктатора зник з радарів.

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