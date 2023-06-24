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У Путина есть 24 часа, чтобы сохранить власть, — западные СМИ

24 июня 2023 17:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
У Путина есть 24 часа, чтобы сохранить власть, — западные СМИ
Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Для российского диктатора Владимира Путина критическими будут следующие 24 часа. За это время ему предстоит решить проблему с бунтом Евгения Пригожина.

Об этом пишет издание CNN.

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Издание отмечает, что Владимир Путин столкнулся с самой серьезной за 23 года правления угрозой своей власти.

"Потрясающе наблюдать, как маска полного контроля, которую он сохранял все это время — главное преимущество его автократии, — разрушается за одну ночь", — говорится в статье CNN.

Сколько времени есть у Путина

Издание предполагает, что у президента России есть 24 часа для того, чтобы навести порядок в стране и сохранить свою власть.

Именно этот период будет критическим для путинского режима.

Что известно о бунте Пригожина

23 июня владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". На конфликт между Пригожиным и Шойгу отреагировали в Кремле.

Также известно, что против владельца Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".

Сегодня ночью, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные. 

А утром Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ЧВК требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.

В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.

Наемники ЧВК "Вагнер" взяли в плен 180 российских военнослужащих. Инцидент произошел в Воронежской области России.

Напомним, сегодня, 24 июня, ранее стало известно, что самолет Владимира Путина вылетел из Москвы в направлении Санкт-Петербурга, а в районе тверской резиденции диктатора пропал с радаров.

Впоследствии украинские СМИ со ссылкой на разведку отметили, что Владимир Путин выехал из российской столицы.

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