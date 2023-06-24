У Путина есть 24 часа, чтобы сохранить власть, — западные СМИ
Для российского диктатора Владимира Путина критическими будут следующие 24 часа. За это время ему предстоит решить проблему с бунтом Евгения Пригожина.
Об этом пишет издание CNN.
Маска разрушилась за ночь
Издание отмечает, что Владимир Путин столкнулся с самой серьезной за 23 года правления угрозой своей власти.
"Потрясающе наблюдать, как маска полного контроля, которую он сохранял все это время — главное преимущество его автократии, — разрушается за одну ночь", — говорится в статье CNN.
Сколько времени есть у Путина
Издание предполагает, что у президента России есть 24 часа для того, чтобы навести порядок в стране и сохранить свою власть.
Именно этот период будет критическим для путинского режима.
Что известно о бунте Пригожина
23 июня владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". На конфликт между Пригожиным и Шойгу отреагировали в Кремле.
Также известно, что против владельца Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".
Сегодня ночью, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные.
А утром Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ЧВК требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.
В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.
Наемники ЧВК "Вагнер" взяли в плен 180 российских военнослужащих. Инцидент произошел в Воронежской области России.
Напомним, сегодня, 24 июня, ранее стало известно, что самолет Владимира Путина вылетел из Москвы в направлении Санкт-Петербурга, а в районе тверской резиденции диктатора пропал с радаров.
Впоследствии украинские СМИ со ссылкой на разведку отметили, что Владимир Путин выехал из российской столицы.