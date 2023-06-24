Літак Путіна вилетів із Москви

Президентський літак Володимира Путіна. Фото: росЗМІ

Літак Володимира Путіна вилетів із Москви у напрямку Санкт-Петербурга і в районі Твері зник з радарів. Дмитро Пєсков заявляє, що сам Путін з Москви не вилітав.

Про це повідомляє Telegram-канал "Важные истории" з посиланням на дані сервісу Flightradar.

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Виліт путінського літака

За даними спеціалізованого сервісу, літак Іл–96300ПУ (Пункт управління), яким зазвичай користується президент Росії Володимир Путін, залишив Москву.

Він вилетів у північно-західному напрямку, у бік Санкт-Петербурга.

Втім, в районі Твері цей літак зник з радарів.

Відомо, що саме в Тверській області у російського диктатора є одна із резиденцій.

Маршрут літака Володимира Путіна

Пєсков спростовує

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував інформацію про виліт повітряного судна номер один.

Він заявив, що Володимир Путін не вилітав у Санкт-Петербург.

Коментар Пєскова

Що відомо про бунт Пригожина

23 червня власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу особисто керував операцією зі знищення "вагнерівців". На конфлікт між Пригожиним та Шойгу відреагували у Кремлі.

Також відомо, що проти власника Пригожина у Росії відкрили кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".

Сьогодні вночі, 24 червня, найманці ПВК "Вагнер" відмовилися коритися військовому керівництву РФ. Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові.

Пригожин записав з Ростова-на-Дону відео, у якому заявив, що "вагнерівці" захопили і тримають під контролем усі військові об’єкти у Ростові-на-Дону. Власник ПВК вимагає зустрічі із Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим.

У зв'язку з подіями у Ростові-на-Дону з терміновим зверненням виступив російський диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що найманці ПВК "Вагнер" взяли в полон 180 російських військовослужбовців. Інцидент стався у Воронезькій області Росії.