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У Польщі різко розкритикували Німеччину за заяву про "привідчинені двері НАТО" для України

23 квітня 2023 13:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Польщі різко розкритикували Німеччину за заяву про "привідчинені двері НАТО" для України
Заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик. Фото: Polskieradio
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Польща повністю підтримує якнайшвидший вступ України до НАТО. Країна розкритикувала заяву Німеччини щодо членства України в Альянсі. 

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик, передає PAP.

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що зараз рішення щодо членства України в НАТО не на часі.

"Двері прочинені на трішки, але зараз не час вирішувати це питання", — заявив Пісторіус.

За його словами, поки триває війна РФ проти України, неможливо серйозно це обговорювати.

"Ви повинні ухвалювати рішення з холодною головою і гарячим серцем, а не навпаки", — додав міністр оборони Німеччини.

Реакція Польщі на заяву Пісторіуса

Заступник глави МЗС Польщі Пьотр Вавжик розкритикував заяву міністра оборони Німеччини.

"Питання в тому, коли настане час на цю "холодну голову". Через 5, 10 чи 30 років після закінчення війни?" — запитав він.

За його словами, якби Німеччина не намагалася гальмувати вступ України до НАТО та країна вже давно б отримала запрошення до Альянсу, то війни могло б не бути.

"Відомо, що країни Західної Європи, Франція і Німеччина, загалом завжди були проти приєднання України чи то до ЄС, чи то до НАТО", — наголосив Вавжик.

Він також вважає, що заява Пісторіуса може уповільнити вступ України до НАТО.

Нагадаємо, Столтенберг заявив, що усі союзники з Північноатлантичного Альянсу згодні з тим, що Україна зрештою стане членом НАТО. Однак наразі головна увага приділяється забезпеченню перемоги країни у війні над агресором Росією.

Також ми писали, що 21 квітня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив обурення заявою генерального секретаря НАТО під час візиту до Києва про те, що Україна у майбутньому має стати членом Альянсу.

Додамо, 21 квітня, МЗС Росії назвало заяви НАТО про вступ України до Альянсу "небезпечними". 

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