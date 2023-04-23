В Польше резко раскритиковали Германию за заявление о "приоткрытой двери НАТО" для Украины
Польша полностью поддерживает скорейшее вступление Украины в НАТО. Страна раскритиковала заявление Германии о членстве Украины в Альянсе.
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик, передает PAP.
О чем заявили в Германии
Министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что сейчас решение о членстве Украины в НАТО не ко времени.
"Двери приоткрыты на немного, но сейчас не время решать этот вопрос", — заявил Писториус.
По его словам, пока идет война РФ против Украины, невозможно серьезно это обсуждать.
"Вы должны принимать решения с холодной головой и горячим сердцем, а не наоборот", — добавил министр обороны Германии.
Реакция Польши на заявление Писториуса
Заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик подверг критике заявление министра обороны Германии.
"Вопрос в том, когда придет время на эту "холодную голову". Через 5, 10 или 30 лет после окончания войны?" — спросил он.
По его словам, если бы Германия не пыталась тормозить вступление Украины в НАТО и страна уже давно получила бы приглашение в Альянс, то войны могло бы не быть.
"Известно, что страны Западной Европы, Франция и Германия, в целом всегда были против присоединения Украины или к ЕС, или к НАТО", — подчеркнул Вавжик.
Он также считает, что заявление Писториуса может замедлить вступление Украины в НАТО.
Напомним, Столтенберг заявил, что все союзники из Североатлантического Альянса согласны с тем, что Украина в конечном итоге станет членом НАТО. Однако сейчас главное внимание сейчас уделяется обеспечению победы страны в войне над агрессором Россией.
Также мы писали, что 21 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил возмущение заявлением генерального секретаря НАТО во время визита в Киев о том, что Украина в будущем должна стать членом Альянса.
Добавим, 21 апреля, МИД России назвал заявления НАТО о вступлении Украины в Альянс "опасными".