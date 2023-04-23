В Польше резко раскритиковали Германию за заявление о "приоткрытой двери НАТО" для Украины

Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик. Фото: Polskieradio

Польша полностью поддерживает скорейшее вступление Украины в НАТО. Страна раскритиковала заявление Германии о членстве Украины в Альянсе.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик, передает PAP.

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Министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что сейчас решение о членстве Украины в НАТО не ко времени.

"Двери приоткрыты на немного, но сейчас не время решать этот вопрос", — заявил Писториус.

По его словам, пока идет война РФ против Украины, невозможно серьезно это обсуждать.

"Вы должны принимать решения с холодной головой и горячим сердцем, а не наоборот", — добавил министр обороны Германии.

Реакция Польши на заявление Писториуса

Заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик подверг критике заявление министра обороны Германии.

"Вопрос в том, когда придет время на эту "холодную голову". Через 5, 10 или 30 лет после окончания войны?" — спросил он.

По его словам, если бы Германия не пыталась тормозить вступление Украины в НАТО и страна уже давно получила бы приглашение в Альянс, то войны могло бы не быть.

"Известно, что страны Западной Европы, Франция и Германия, в целом всегда были против присоединения Украины или к ЕС, или к НАТО", — подчеркнул Вавжик.

Он также считает, что заявление Писториуса может замедлить вступление Украины в НАТО.

Напомним, Столтенберг заявил, что все союзники из Североатлантического Альянса согласны с тем, что Украина в конечном итоге станет членом НАТО. Однако сейчас главное внимание сейчас уделяется обеспечению победы страны в войне над агрессором Россией.

Также мы писали, что 21 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил возмущение заявлением генерального секретаря НАТО во время визита в Киев о том, что Украина в будущем должна стать членом Альянса.

Добавим, 21 апреля, МИД России назвал заявления НАТО о вступлении Украины в Альянс "опасными".