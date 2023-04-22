Росія панічно боїться: МЗС РФ вважає заяви про вступ України в НАТО "небезпечними"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Reuters

У п'ятницю, 21 квітня, МЗС Росії назвало заяви НАТО про вступ України до альянсу "небезпечними". Це сталося після того, як Єнс Столтенберг відвідав Київ і заявив, що Україна приєднається до альянсу.

Про це повідомляє СNN.

Читайте також:

У Росії переполошилися

"НАТО ставить собі за мету "перемогти" Росію в Україні, і, щоб мотивувати Київ, обіцяє, що після завершення конфлікту країну можуть прийняти в альянс", — заявила прессекретар МЗС РФ Марія Захарова.

Після того, як генсек НАТО Єнс Столтенберг у четвер, 20 квітня, відвідав Київ і зазначив, що "майбутнє України в НАТО", у Росії переполошилися. Наслідком чого і стали заяви Захарової. Кремль знову зазначив, що не допустити вступу Києва до НАТО є однією з його ключових цілей.

"Такі заяви є недалекоглядними й відверто небезпечними. Це може призвести до остаточного краху системи європейської безпеки", — сказала Захарова.

Крім того, під час зустрічі союзників на авіабазі Рамштайн у Німеччині Столтенберг підтвердив, що Україна приєднається до альянсу, але не назвав остаточної дати, коли це станеться.

Нагадаємо, що у четвер, 20 квітня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув з неоголошеним візитом до Києва. Він розповів про фінансову та військову підтримку НАТО.

Також ми писали, що всі союзники з Північноатлантичного Альянсу згідні з тим, що Україна зрештою стане членом НАТО. Однак наразі головна увага зараз приділяється забезпеченню перемоги країни у війні над агресором Росією.

Додамо, що Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в інтересах усіх держав-членів блоку, щоб Україна перемогла у війні з Росією як суверенна країна. Водночас він наголосив, що недооцінювати РФ не можна, адже з 2014 року Росія доводить свої прагнення вести агресивні дії проти України.