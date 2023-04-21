Коли Україна вступить в НАТО: експерт назвав рік та дату

Зустріч генсека НАТО Єнса Столтенберга із президентом України Володимиром Зеленський у Києві. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

Україна зрештою стане членом НАТО, погоджуються союзники з Північноатлантичного Альянсу. Однак наразі головна увага з їхнього боку приділяється забезпеченню перемоги України у війні над Росією.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед зустріччю у форматі "Рамштайн", передає Reuters. Це сталося на наступний день після візиту Столтенберга до Києва та зустрічі із президентом Володимиром Зеленським.

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"Україна зробила все"

У четвер 20 квітня Єнс Столтенберг неочікувано відвідав Київ та провів перемовини із Володимиром Зеленським. Опісля у щоденному вечірньому відеозверненні до українців того ж дня президент розповів про цю зустріч та сказав, що очікує на офіційне запрошення для України стати членом Північноатлантичного альянсу. Це має статися на саміті у Вільнюсі 11-12 липня 2023 року.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у Києві, 20 квітня 2023 року. Фото: Фото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

"Ані більшість українців, ані більшість європейців, ані більшість жителів усього простору НАТО не зрозуміють лідерів Альянсу, якщо на цьому саміті у Вільнюсі не прозвучить заслужене політичне запрошення для України до Альянсу. Україна все зробила для того, щоб наша заявка була задоволена", — наголосив президент.

Вже наступного дня, у п'ятницю 21 квітня, Єнс Столтенберг, відповідаючи на питання журналістів про плани НАТО щодо України, сказав: що Україна стане членом НАТО.

Зустріч генсека НАТО Єнса Столтенберга із президентом України Володимиром Зеленський у Києві. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

"Я вже казав у Києві, майбутнє України — у євроатлантичній родині. Усі союзники НАТО погодилися, що Україна стане членом НАТО. Але головний фокус зараз, звісно, на тому, як гарантувати, щоб Україна здобула перевагу. Наша підтримка допомагає Україні рухатися до євроатлантичної інтеграції, наша допомога дозволяє їм зробити це можливим", — сказав генсек.

Є два сценарії членства України в НАТО

Захід нарешті зрозумів, що Україна — єдина країна у Європі, яка не лише відповідає критеріям НАТО, а і є тим самим НАТО та оберігає його від загроз Російської Федерації. Про це у коментарі Новини.LIVE cказав Юрій Романюк, голова ВГО "Україна в НАТО".

Юрій Романюк. Фото: Скріншот Youtube

Тепер Захід не має жодного морального права чинити будь-які перешкоди для вступу України до складу Альянсу. Адже офіційний Київ має вагомий результат: Україна розбиває всю російську армію.

"І тут в українців постає цілком логічне запитання: коли це станеться? І НАТО відповідає: після завершення гарячої фази війни", — каже експерт.

Загалом, за його словами, є два сценарії вступу України до НАТО.

Перший — війна завершиться повною перемогою України і відвоюванням всіх окупованих територій.

Другий — якщо війна завершиться в результаті мирних переговорів і Україна не зможе на 100% відновити свою територіальну цілісність. Наприклад, Крим або Донбас. Тоді на порядку денному буде зовсім інший розвиток подій, адже в силу вступають так звані мирні перемовини.

"І ось тут найцікавіше, адже "чорт ховається в деталях". Росія наполягатиме, що мир може встановитися тільки в результаті повної категоричної конституційної норми — відмови України від вступу в НАТО та оголошення позаблокового чи нейтрального статусу. Як будуть розгортатися події у випадку другого варіанту — незрозуміло. Тому й Україні наразі не хочуть давати запрошення до НАТО на Вільнюському саміті. Навряд Альянс хоче бігти поперед паравозу і потрапити у дурну ситуацію", — уточнив Романюк.

Українська армія на лінії фронту. Фото: Уніан

На його думку, Столтенберг приїжджав до Києва, аби пояснити ситуацію Зеленському. А саме: рішення про вступ України в Альянс буде прийняте в залежності від результату війни.

"Якщо у Вільнюсі нам не дадуть запрошення — нічого страшного. 4 квітня 2023 року виповнюється 75 років НАТО, саміт проходитиме у Вашингтоні. В цей час якраз триватиме президентська кампанія Джо Байдена. Для нього як для політика, теж дуже важлива перемога України над Росією. Адже тоді він буде президентом-переможцем, що позитивно впливатиме на його передвиборчу кампанію. І якщо до того часу завершиться гаряча фаза війни, Україні можуть дати запрошення до НАТО", — припустив Романюк.

Американський президент Джо Байден. Фото: Reuters

Коли Україна подала заявку в НАТО: історія

Україна подала заявку на вступ до НАТО у прискореному порядку 30 вересня 2022 року. Єнс Столтенберг заявив, що двері Альянсу для України відчинені, однак увага зосереджено на її підтримці у війні проти РФ. За даними Financial Times, проти дорожньої карти для України про членство в НАТО виступають США, Німеччина та Угорщина.

Україна очікує на запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі. Фото: УНІАН

Однак Володимир Зеленський, начебто поставив ультиматум: він візьме участь у липневому саміті НАТО лише тоді, якщо Україні представлять реальну схему для її членства після війни.

У четвер 20 квітня Зеленський прийняв запрошення Столтенберга про участь у саміті НАТО у Вільнюсі. Пізніше в Офісі Президента уточнили: поїздка відбудеться, якщо їй дозволить безпекова ситуація в Україні.