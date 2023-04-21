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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан обурився через заяву генсека НАТО щодо України в Альянсі

21 квітня 2023 20:23
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан обурився через заяву генсека НАТО щодо України в Альянсі
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Уніан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 21 квітня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив обурення заявою генерального секретаря НАТО під час візиту до Києва про те, що Україна у майбутньому має стати членом Альянсу.

Про це пише прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

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Обурення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана

Віктор Орбан у своїх соціальних мережах поширив публікацію видавництва Politico, де цитують слова прем'єр-міністра Норвегії Єнса Столтенберга на брифінгу у Києві.

"Законне місце України — у євроатлантичній родині. Законне місце України — у НАТО. І з часом наша підтримка допоможе вам зробити це можливим", — заявив Єнс Столтенберг.

Угорський прем’єр-міністр прокоментував цю заяву емоційним "Що?!"

Орбан
Лаконічне обурення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Фото: скріншот з соцмережі

В одному з останніх інтерв’ю Віктор Орбан назвав Україну "фінансово неіснуючою", нарікаючи, що Європа допомагає їй фінансувати багато базових потреб, та заявив, що без цієї підтримки "війна одразу закінчиться".

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче, щоб Угорщина залишалася в Європейському Союзі лише для того, аби отримувати кошти з Брюсселя і розкрадати їх зі своїми друзями, але не розвивати країну і покращувати добробут людей. 

Також Угорщина та Сербія планують збудувати нафтопровід для транзиту російської нафти з трубопроводу "Дружба" через угорську територію до сербських споживачів. Угода між країнами може бути підписана у червні на сербсько-угорському саміті. Постачання нафти трубопроводом "Дружба" не підпадає під санкції Євросоюзу.

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