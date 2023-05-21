В июле Зеленский хочет провести саммит формулы мира

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Yves Herman/Pool/File Photo

Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести саммит формулы мира. Он может состояться уже в июле этого года.

Об этом Владимир Зеленский рассказал на саммите стран G7.

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Саммит формулы мира

"Скоро — 500 дней полномасштабной войны, уже в июле это будет. И это символический промежуток времени, хороший месяц, чтобы собрать саммит формулы мира — саммит мирового большинства. Саммит всех, кто уважает честность и хочет закончить эту войну", — сказал Зеленский.

Украинский лидер пригласил страны G7 присоединиться к совместным усилиям.

Зеленский подчеркнул, что Украина создала формулу мира так, чтобы каждый ее пункт был поддержан резолюциями ООН. Президент добавил, что каждый в мире может выбрать тот пункт, который способен помочь реализовать.

Напомним, сегодня, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом. Они обсудили дальнейшее взаимодействие и формулу мира.

Также мы писали, что Владимир Зеленский рассказал о формуле мира на саммите стран G7 в японском городе Хиросима. По его словам, мир имеет силу, достаточную для того, чтобы шаг за шагом заставить Россию восстановить мир.

Добавим, в японском городе Хиросима Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Они обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, уделив особое внимание дальнейшему взаимодействию в сфере безопасности и обороны.