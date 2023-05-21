Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow В июле Зеленский хочет провести саммит формулы мира arrow

В июле Зеленский хочет провести саммит формулы мира

21 мая 2023 13:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В июле Зеленский хочет провести саммит формулы мира
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Yves Herman/Pool/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести саммит формулы мира. Он может состояться уже в июле этого года.

Об этом Владимир Зеленский рассказал на саммите стран G7.

Читайте также:

Саммит формулы мира

"Скоро — 500 дней полномасштабной войны, уже в июле это будет. И это символический промежуток времени, хороший месяц, чтобы собрать саммит формулы мира — саммит мирового большинства. Саммит всех, кто уважает честность и хочет закончить эту войну", — сказал Зеленский.

Украинский лидер пригласил страны G7 присоединиться к совместным усилиям.

Зеленский подчеркнул, что Украина создала формулу мира так, чтобы каждый ее пункт был поддержан резолюциями ООН. Президент добавил, что каждый в мире может выбрать тот пункт, который способен помочь реализовать.

Напомним, сегодня, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом. Они обсудили дальнейшее взаимодействие и формулу мира.

Также мы писали, что Владимир Зеленский рассказал о формуле мира на саммите стран G7 в японском городе Хиросима. По его словам, мир имеет силу, достаточную для того, чтобы шаг за шагом заставить Россию восстановить мир.

Добавим, в японском городе Хиросима Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Они обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, уделив особое внимание дальнейшему взаимодействию в сфере безопасности и обороны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

Новость с фото

12:32 "Как же я соскучилась": Мохаммад Захур после развода забрал у Камалии детей?

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас