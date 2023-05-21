Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Зеленський розповів, про що говорив з Байденом arrow

Зеленський розповів, про що говорив з Байденом

21 травня 2023 11:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський розповів, про що говорив з Байденом
Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 21 травня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом. Вони обговорили подальшу взаємодію та формулу миру.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Переговори Зеленського та Байдена

Українській лідер подякував Байдену за надання нової фінансової допомоги, яка складає загалом 37 млрд доларів, а також за пакет військової допомоги на суму 375 млн доларів. 

"Обговорили подальшу взаємодію для посилення оборонних спроможностей нашої держави, а також питання реалізації української формули миру. Обмінялися думками щодо проєктів реконструкції та відбудови України", — розповів Зеленський.

Зеленский и Байден
Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Зеленский и Байден
Переговори Зеленського та Байдена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Зеленский и Байден
Переговори Зеленського та Байдена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Нагадаємо, сьогодні, 21 травня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом. Американський лідер вже оголосив про новий пакет військової допомоги.  

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський розповів про формулу миру на саміті країн G7 в японському місті Хіросіма. За його словами, світ має силу, достатню для того, щоб крок за кроком змусити Росію відновити мир.

Додамо, в японському місті Хіросіма Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Вони обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, приділивши окрему увагу подальшій взаємодії у сфері безпеки й оборони.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

Новина з фото

12:32 "Як же я скучила": Мохаммад Захур після розлучення забрав у Камалії дітей?

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB