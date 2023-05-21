Зеленський розповів, про що говорив з Байденом

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Сьогодні, 21 травня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом. Вони обговорили подальшу взаємодію та формулу миру.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Переговори Зеленського та Байдена

Українській лідер подякував Байдену за надання нової фінансової допомоги, яка складає загалом 37 млрд доларів, а також за пакет військової допомоги на суму 375 млн доларів.

"Обговорили подальшу взаємодію для посилення оборонних спроможностей нашої держави, а також питання реалізації української формули миру. Обмінялися думками щодо проєктів реконструкції та відбудови України", — розповів Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Переговори Зеленського та Байдена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Переговори Зеленського та Байдена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Нагадаємо, сьогодні, 21 травня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом. Американський лідер вже оголосив про новий пакет військової допомоги.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський розповів про формулу миру на саміті країн G7 в японському місті Хіросіма. За його словами, світ має силу, достатню для того, щоб крок за кроком змусити Росію відновити мир.

Додамо, в японському місті Хіросіма Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Вони обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, приділивши окрему увагу подальшій взаємодії у сфері безпеки й оборони.