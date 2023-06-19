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У Китаї пояснили, чи допомагатимуть зброєю РФ

19 червня 2023 18:41
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Козюк Тетяна
редактор
Зустріч Блінкена і Сі: чи допомагатиме Китай зброєю РФ
Ентоні Блінкен та Сі Цзіньпін. Фото: CNN
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У понеділок, 19 червня, держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Зокрема, у Китаї пообіцяли не допомагати зброєю РФ, яка веде війну проти України. 

Про це повідомляє CNN.

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Зустріч Блінкена і Сі

Відомо, що у ході переговорів Блінкен попросив уряд Китаю бути більш пильним і не допустити, щоб китайські компанії передавали зброю до РФ, яку в подальшому використовуватимуть у війні з Україною. 

"Однак ми постійно занепокоєні китайськими фірмами — компаніями, які можуть надавати технології, які Росія може використати для просування своєї агресії в Україні. І ми попросили китайський уряд бути дуже пильним щодо цього", — сказав Блінкен. 

У відповідь на це очільник Китаю заявив, що ніколи не передавав зброю Росії і тим паче не збирається цього робити. 

Нагадаємо, Китай продовжує займати нейтральну позицію у війні Росії та України. За словами лідера Сі Цзіньпіна, КНР не піде на конфронтації та поділ світу на протиборчі табори.

Додамо, Китай не довіряє США у прагненні до співпраці і називає це "ілюзією". Таку заяву зробили у китайській мережі за декілька днів до візиту держсекретаря Ентоні Блінкена. 

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