Зустріч Блінкена і Сі: чи допомагатиме Китай зброєю РФ

Ентоні Блінкен та Сі Цзіньпін. Фото: CNN

У понеділок, 19 червня, держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Зокрема, у Китаї пообіцяли не допомагати зброєю РФ, яка веде війну проти України.

Про це повідомляє CNN.

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Відомо, що у ході переговорів Блінкен попросив уряд Китаю бути більш пильним і не допустити, щоб китайські компанії передавали зброю до РФ, яку в подальшому використовуватимуть у війні з Україною.

"Однак ми постійно занепокоєні китайськими фірмами — компаніями, які можуть надавати технології, які Росія може використати для просування своєї агресії в Україні. І ми попросили китайський уряд бути дуже пильним щодо цього", — сказав Блінкен.

У відповідь на це очільник Китаю заявив, що ніколи не передавав зброю Росії і тим паче не збирається цього робити.

Нагадаємо, Китай продовжує займати нейтральну позицію у війні Росії та України. За словами лідера Сі Цзіньпіна, КНР не піде на конфронтації та поділ світу на протиборчі табори.

Додамо, Китай не довіряє США у прагненні до співпраці і називає це "ілюзією". Таку заяву зробили у китайській мережі за декілька днів до візиту держсекретаря Ентоні Блінкена.