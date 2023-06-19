Зустріч Блінкена і Сі: чи допомагатиме Китай зброєю РФ

У Китаї пояснили, чи допомагатимуть зброєю РФ
У понеділок, 19 червня, держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Зокрема, у Китаї пообіцяли не допомагати зброєю РФ, яка веде війну проти України.
Про це повідомляє CNN.
Зустріч Блінкена і Сі
Відомо, що у ході переговорів Блінкен попросив уряд Китаю бути більш пильним і не допустити, щоб китайські компанії передавали зброю до РФ, яку в подальшому використовуватимуть у війні з Україною.
"Однак ми постійно занепокоєні китайськими фірмами — компаніями, які можуть надавати технології, які Росія може використати для просування своєї агресії в Україні. І ми попросили китайський уряд бути дуже пильним щодо цього", — сказав Блінкен.
У відповідь на це очільник Китаю заявив, що ніколи не передавав зброю Росії і тим паче не збирається цього робити.
Нагадаємо, Китай продовжує займати нейтральну позицію у війні Росії та України. За словами лідера Сі Цзіньпіна, КНР не піде на конфронтації та поділ світу на протиборчі табори.
Додамо, Китай не довіряє США у прагненні до співпраці і називає це "ілюзією". Таку заяву зробили у китайській мережі за декілька днів до візиту держсекретаря Ентоні Блінкена.