США не бачать загрози застосування ядерної зброї з боку РФ, — Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: росЗМІ

У п'ятницю, 16 червня, американський державний секретар Ентоні Блінкен звернувся до преси із заявою, що на цей час США не бачать жодних доказів, що вказують на те, що Росія готується до застосування ядерної зброї. Відповідно США не бачать і причин для перегляду власної ядерної стратегії.

Про це пише "Голос Америки" з посиланням на Bloomberg.

Читайте також:

Загроза застосування ядерної зброї РФ

Блінкен повідомив, що представники Адміністрації президента США Джо Байдена вели переговори з російською владою на високому рівні. Вони в дуже прямій формі позначили наслідки, які йшли б у разі застосування ядерної зброї.

Як зазначив CNN, це стало першою згадкою про те, що президента Росії Володимира Путіна було попереджено особисто.

Ці заяви були зроблені незабаром після того, як Путін зауважив, що теоретично Росія може використовувати ядерну зброю, якщо вона відчує загрозу своїй територіальній цілісності або самому існуванню, але в даний час їй це не потрібно.

Незважаючи на ці слова Путіна, російський посол у Великій Британії Андрій Келін переконав у середу, що Росія не має наміру застосовувати ядерну зброю в конфлікті з Україною.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ перенесла перше розміщення тактичних ядерних боєголовок до Білорусі . За словами диктатора, російські військові розгорнуть усі заплановані постачання тактичних ядерних боєголовок до Білорусі до кінця цього року.

В ISW пояснили, що розгортання російської тактичної ядерної зброї в Білорусі є частиною довгострокових зусиль, спрямованих на закріплення фактичного військового контролю Росії над Білоруссю, проте малоймовірно, що це може означати російську ескалацію.