США занепокоєні через розміщення китайської шпигунської бази в Кубі

Офіційний представник Білого дому Джон Кірбі. Фото: Reuters

США висловили занепокоєння Кубі через розміщення там китайської шпигунської бази. Однак це не вплине на запланований візит Блінкена до Китаю наприкінці цього тижня.

Про це повідомляє офіційний представник Білого дому Джон Кірбі.

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Подробиці

За словами представника, відносини США і Китаю зараз напружені, але Байден готовий до відкритого діалогу.

"Ми розуміємо, що двосторонні відносини з Китаєм зараз напружені, і нічого не змінилося в тому, що президент хоче зберегти відкритими лінії зв’язку з КНР", — каже Кірбі.

Передісторія

Минулого тижня офіційні особи у США заявили про те, що Китай проводить шпигунську діяльність на Кубі. У відповідь Пекін заперечив цю інформацію.

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, своїми зусиллями на Кубі Китай хотів поширити свій вплив за кордоном. Однак прихід Байдена до влади у січні 2021 року "уповільнив ці зусилля".

Нагадаємо, раніше ми писали, що у США заявили про викриття російського шпигуна. Відомо, що чоловік на ім'я Віктор Мюллер Феррейра приїхав до Вашингтона як бразильський студент.