Встреча Блинкена и Си: будет ли Китай помогать оружием РФ

Энтони Блинкен и Си Цзиньпин. Фото: CNN

В понедельник, 19 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Китая Си Цзиньпином. В частности, в Китае пообещали не помогать оружием РФ, которая ведет войну против Украины.

Об этом сообщает CNN.

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Встреча Блинкена и Си

Известно, что в ходе переговоров Блинкен попросил правительство Китая быть бдительнее и не допустить, чтобы китайские компании передавали оружие в РФ, которое в дальнейшем будут использовать в войне с Украиной.

"Однако мы постоянно обеспокоены китайскими фирмами — компаниями, которые могут предоставлять технологии, которые Россия может использовать для продвижения своей агрессии в Украине. И мы попросили китайское правительство быть очень бдительным по этому поводу", — сказал Блинкен.

В ответ на это глава Китая заявил, что никогда не передавал оружие России и тем более не собирается этого делать.

Напомним, Китай продолжает занимать нейтральную позицию в войне России и Украины. По словам лидера Си Цзиньпина, КНР не пойдет на конфронтации и раздел мира на противоборствующие лагеря.

Добавим, Китай не доверяет США в стремлении к сотрудничеству и называет это "иллюзией". Такое заявление сделали в китайской сети за несколько дней до визита госсекретаря Энтони Блинкена.