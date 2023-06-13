Президент Китая Си Цзиньпин. Фото: google

Китай обвинил США в стремлении к сотрудничеству и назвал это "иллюзией". Такое заявление сделали в китайской сети за несколько дней до визита госсекретаря Энтони Блинкена.

Об этом сообщает Reuters.

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"Каждый раз, когда они говорят, что хотят встретиться, Соединенные Штаты будут играть определенную роль и создавать ложную иллюзию, что они стремятся общаться, одновременно неоднократно проверяя и провоцируя фундаментальные принципы Китая", — говорит один из представителей местного телевидения в Китае.

Другие же китайские СМИ убеждены, что своими визитами в Китай США склоняются к политическому маневрированию.

"Поскольку США неоднократно отмечали необходимость укрепления коммуникации на высоком уровне с Китаем, то, посетит ли Блинкен Китай, является лакмусовой бумажкой искренности и способности США к политическому маневрированию", — пишет один из таблоидов.

Предыстория

После того как в феврале этого года над США пролетел китайский шпионский шар, Энтони Блинкен отменил свой визит в Китай.

Позже стало известно, что Китай разместил на Кубе свою шпионскую базу и некоторое время шпионил за Штатами.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, своими усилиями на Кубе Китай хотел распространить свое влияние за границей. Однако приход Байдена к власти в январе 2021 года "замедлил эти усилия".

Напомним, ранее мы писали, что известная российская пропагандистка Ольга Скабеева в связи с ситуацией, сложившейся в Белгородской области, предложила идею, чтобы Китай помог российской армии. Такое мнение высказала в прямом эфире своего пропагандистского шоу.