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Китай не доверяет США в стремлении к сотрудничеству и называет это "иллюзией"

13 июня 2023 09:50
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Китай не доверяет США в стремлении к сотрудничеству и называет это "иллюзией"
Президент Китая Си Цзиньпин. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Китай обвинил США в стремлении к сотрудничеству и назвал это "иллюзией". Такое заявление сделали в китайской сети за несколько дней до визита госсекретаря Энтони Блинкена.

Об этом сообщает Reuters.

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Подробности

"Каждый раз, когда они говорят, что хотят встретиться, Соединенные Штаты будут играть определенную роль и создавать ложную иллюзию, что они стремятся общаться, одновременно неоднократно проверяя и провоцируя фундаментальные принципы Китая", — говорит один из представителей местного телевидения в Китае.

Другие же китайские СМИ убеждены, что своими визитами в Китай США склоняются к политическому маневрированию.

"Поскольку США неоднократно отмечали необходимость укрепления коммуникации на высоком уровне с Китаем, то, посетит ли Блинкен Китай, является лакмусовой бумажкой искренности и способности США к политическому маневрированию", — пишет один из таблоидов.

Предыстория

После того как в феврале этого года над США пролетел китайский шпионский шар, Энтони Блинкен отменил свой визит в Китай.

Позже стало известно, что Китай разместил на Кубе свою шпионскую базу и некоторое время шпионил за Штатами.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, своими усилиями на Кубе Китай хотел распространить свое влияние за границей. Однако приход Байдена к власти в январе 2021 года "замедлил эти усилия".

Напомним, ранее мы писали, что известная российская пропагандистка Ольга Скабеева в связи с ситуацией, сложившейся в Белгородской области, предложила идею, чтобы Китай помог российской армии. Такое мнение высказала в прямом эфире своего пропагандистского шоу.

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