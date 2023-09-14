У Китаї окреслили позицію щодо зустрічі Кім Чен Ина та Путіна

Речниця МЗС Китаю Мао Нін. Фото: МЗС Китаю

Зустріч російського диктатора Володимира Путіна та лідера КНДР Кім Чен Ина свідчить про "дружні відносини" між країнами.

Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін, повідомляє The Paper.

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"Візит лідера КНДР до Росії — це те, що є між їхніми країнами, стосується відносин КНДР і Росії. Що стосується зв'язків між Китаєм і КНДР, то ми є дружніми сусідами. Наші двосторонні відносини помітно прогресують. Обидві сторони працюють над важливим консенсусом, досягнутим нашими вищими керівниками", — сказала вона.

Вона додала, що наразі КНДР та Китай укріплюють свої політичні відносини, поглиблюють співпрацю та "працюють над новим прогресом".

Нагадаємо, у середу, 13 вересня, лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним на космодромі в Росії. Спочатку вони оглянули декілька об'єктів космодрому, а потім вже провели переговори.

Лідер КНДР заявив, що цей візит до Путіна — явний доказ "стратегічної важливості" відносин двох країн.

Варто зазначити, що під час візиту Кім Чен Ина на космодром Східний сталася несподівана ситуація через помилку перекладача. Перекладач лідера КНДР "вилаявся" в ефірі федерального каналу РФ.

Додамо, депутат назвав реальні загрози для України від зустрічі Путіна і Кім Чен Ина.