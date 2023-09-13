Путін влаштував зустріч з Кім Чен Ином на космодромі: подробиці
У середу, 13 вересня, лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним на космодромі у Росії. Спочатку вони оглянуть декілька об'єктів космодрому, а потім вже проведуть переговори.
Про це повідомляють росЗМІ.
Зустріч Кім Чен Ина і Путіна
Російські ЗМІ повідомляють, що зранку 13 вересня північнокорейський лідер прибув у своєму бронепоїзді на станцію при російському космодромі "Східний", і там вже почалася його зустріч з Володимиром Путіним.
Агентство "Інтерфакс" пише, що спершу Путін і Кім оглянуть кілька об'єктів космодрому, а вже потім проведуть переговори.
"США вважають, що Путін і Кім мають намір обговорити насамперед постачання боєприпасів із Північної Кореї для російської армії, що воює в Україні. У відповідь, як вважають американці, Кім хоче отримати від Росії продовольчу допомогу і деякі військові технології", — зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, Кім Чен Ин прибув до Росії ще 12 вересня.
Сам лідер КНДР заявив, що цей візит до Путіна це явний доказ "стратегічної важливості" відносин двох країн.