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Путін влаштував зустріч з Кім Чен Ином на космодромі: подробиці

13 вересня 2023 07:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Путін влаштував зустріч з Кім Чен Ином на космодромі: подробиці
Зустріч Володимира Путіна та Кім Чен Ина у Росії 13 вересня. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У середу, 13 вересня, лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним на космодромі у Росії. Спочатку вони оглянуть декілька об'єктів космодрому, а потім вже проведуть переговори.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Зустріч Кім Чен Ина і Путіна

Російські ЗМІ повідомляють, що зранку 13 вересня північнокорейський лідер прибув у своєму бронепоїзді на станцію при російському космодромі "Східний", і там вже почалася його зустріч з Володимиром Путіним.

Агентство "Інтерфакс" пише, що спершу Путін і Кім оглянуть кілька об'єктів космодрому, а вже потім проведуть переговори.

"США вважають, що Путін і Кім мають намір обговорити насамперед постачання боєприпасів із Північної Кореї для російської армії, що воює в Україні. У відповідь, як вважають американці, Кім хоче отримати від Росії продовольчу допомогу і деякі військові технології", — зазначається у повідомленні. 

Нагадаємо, Кім Чен Ин прибув до Росії ще 12 вересня. 

Сам лідер КНДР заявив, що цей візит до Путіна це явний доказ "стратегічної важливості" відносин двох країн.

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