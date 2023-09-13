Путін влаштував зустріч з Кім Чен Ином на космодромі: подробиці

Зустріч Володимира Путіна та Кім Чен Ина у Росії 13 вересня. Фото: скриншот з відео

У середу, 13 вересня, лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним на космодромі у Росії. Спочатку вони оглянуть декілька об'єктів космодрому, а потім вже проведуть переговори.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Російські ЗМІ повідомляють, що зранку 13 вересня північнокорейський лідер прибув у своєму бронепоїзді на станцію при російському космодромі "Східний", і там вже почалася його зустріч з Володимиром Путіним.

Агентство "Інтерфакс" пише, що спершу Путін і Кім оглянуть кілька об'єктів космодрому, а вже потім проведуть переговори.

"США вважають, що Путін і Кім мають намір обговорити насамперед постачання боєприпасів із Північної Кореї для російської армії, що воює в Україні. У відповідь, як вважають американці, Кім хоче отримати від Росії продовольчу допомогу і деякі військові технології", — зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, Кім Чен Ин прибув до Росії ще 12 вересня.

Сам лідер КНДР заявив, що цей візит до Путіна це явний доказ "стратегічної важливості" відносин двох країн.