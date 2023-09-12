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Депутат назвав реальні загрози для України від зустрічі Путіна і Кім Чен Ина. Ексклюзив

12 вересня 2023 12:27
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Путін зустрінеться з Кім Чен Ином: депутат дав прогноз
Володмир Путін і Кім Чен Ин. Фото: Reuters
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Північна Корея є одним із військових складів до Росії, а взамін на зброю Москва може надати Пхеньяну технології для створення загроз для південної Кореї, Японії і зрештою для США.

Обидві країни наразі доповнюють одна одну, відтак домовленості поміж ними на зустрічі лідерів обох країн є цілком вірогідними. І для України це погано.

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Про це в коментарі Новини.LIVE сказав український політик та дипломат Богдан Яременко.

"Загроза реальна, можливості Кореї лежать у передачі росіянам артилерійських боєприпасів, стрілецької зброї, можливо, ще компонентів до певної техніки, як наприклад, танкової. У нас не буде іншого виходу, аніж нищувати військові ешелони та логістику на дальніх підступах до лінії фронту. Власне, про це ми зараз і домовляємось із нашими союзниками та друзями", — уточнив Яременко.

яременко
Богдан Яременко. Фото: Google.com

В цілому, на думку дипломата, загальний контекст зустрічі поміж очільниками РФ Володимиром Путіним і Північної Кореї Кім Чен Ином цілком очевидний — зоряний час можливостей для корейського режиму у плані пошуку та доступу до технологій.

Їх все ще бракує для створення реальної загрози для південної Кореї, Японії і зрештою для США.

"Зараз цей шанс наступив у вигляді більш піддатливої Росії. Вона не витримує війну на полі бою в Україні з точку зору промислових можливостей, відновлення снарядних запасів та іншої військової амуніції і кидається по всьому світу у пошуках складів. Одним із таких для неї є Росія", — підкреслив Яременко.

Північна Корея упродовж десятиліть накопичувала озброєння, які тільки могла виготовляти, каже політик. Раніше вона була привʼязана до радянських технологій і цілком можливо, що має суттєві запаси того, що потрібно РФ.

Нагадаємо, за повідомленнями росЗМІ, лідер КНДР Кім Чен Ин може зустрітися із очільником РФ Володимиром Путіним у середу, 13 вересня. 

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