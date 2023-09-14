В ISW пояснили, чому Путін боїться зміцнення відносин з Кім Чен Ином

Президент Росії Володимир Путін та північнокорейський диктатор Кім Чен Ин. Фото: Kremlin.ru

Російський президент Володимир Путін, швидше за все, хвилюється за те, що розвиток відносин РФ з Північною Кореєю може загрожувати наявним схемам уникнення санкцій. Зазначається, що зустріч Путіна та диктатора Кім Чен Ина відбулася 13 вересня на космодромі "Східний" в Амурській області.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

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За словами диктатора РФ, зустріч була "продуктивною", вони "відверто обмінялися думками щодо ситуації в регіоні та двосторонніх відносин".

Крім того, Путін зауважив, що Росія дотримується обмежень щодо військово-технічного співробітництва з КНДР, проте наголосив, що в "рамках чинних правил існують можливості".

Чого боїться Путін

"Путін, ймовірно, нейтрально зображує свою зустріч з Кімом, щоб збалансувати зацікавленість Росії в придбанні північнокорейських артилерійських боєприпасів із занепокоєнням щодо ризику ініціювання вторинних міжнародних санкцій проти Росії через потенційну торгівлю з Північною Кореєю на тлі посилення міжнародної уваги до ухиляння від виконання російських санкцій", — пояснили в Інституті.

Що відомо про зустріч

У середу, 13 вересня, лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним на космодромі в Росії. Спочатку вони оглянули кілька об'єктів космодрому, а потім уже провели переговори.

Лідер КНДР заявив, що цей візит до Путіна — це явний доказ "стратегічної важливості" відносин двох країн.

Нагадаємо, під час візиту лідера Північної Кореї Кім Чен Ина на космодром Східний в Амурській області Росії 13 вересня сталася несподівана ситуація через помилку перекладача. Перекладач лідера КНДР "вилаявся" в ефірі федерального каналу РФ.