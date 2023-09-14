В Китае обозначили позицию по поводу встречи Ким Чен Ина и Путина

Представитель МИД Китая Мао Нин. Фото: МИД Китая

Встреча российского диктатора Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ина свидетельствует о "дружеских отношениях" между странами.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин, сообщает The Paper.

Читайте также:

Встреча Путина и Ким Чен Ина: как это повлияет на Китай

"Визит лидера КНДР в Россию — это то, что есть между их странами, касается отношений КНДР и России. Что касается связей между Китаем и КНДР, то мы дружественные соседи. Наши двусторонние отношения заметно прогрессируют. Обе стороны работают над важным консенсусом, достигнутым нашими высшими руководителями", — сказала она.

Она добавила, что в настоящее время КНДР и Китай укрепляют свои политические отношения, углубляют сотрудничество и работают над новым прогрессом.

Напомним, в среду, 13 сентября, лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с российским диктатором Владимиром Путиным на космодроме в России. Сначала они осмотрели несколько объектов космодрома, затем уже провели переговоры.

Лидер КНДР заявил, что этот визит к Путину — явное доказательство "стратегической важности" отношений двух стран.

Стоит отметить, что во время визита Ким Чен Ина на космодром Восточный произошла неожиданная ситуация из-за ошибки переводчика. Переводчик лидера КНДР "выругался" в эфире федерального канала РФ.

Добавим, что депутат назвал реальные угрозы для Украины от встречи Путина и Ким Чен Ина.