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В Китае обозначили позицию по поводу встречи Ким Чен Ина и Путина

14 сентября 2023 14:02
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В Китае обозначили позицию по поводу встречи Ким Чен Ина и Путина
Представитель МИД Китая Мао Нин. Фото: МИД Китая
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Встреча российского диктатора Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ина свидетельствует о "дружеских отношениях" между странами.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин, сообщает The Paper.

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"Визит лидера КНДР в Россию — это то, что есть между их странами, касается отношений КНДР и России. Что касается связей между Китаем и КНДР, то мы дружественные соседи. Наши двусторонние отношения заметно прогрессируют. Обе стороны работают над важным консенсусом, достигнутым нашими высшими руководителями", — сказала она.

Она добавила, что в настоящее время КНДР и Китай укрепляют свои политические отношения, углубляют сотрудничество и работают над новым прогрессом.

Напомним, в среду, 13 сентября, лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с российским диктатором Владимиром Путиным на космодроме в России. Сначала они осмотрели несколько объектов космодрома, затем уже провели переговоры.

Лидер КНДР заявил, что этот визит к Путину — явное доказательство "стратегической важности" отношений двух стран.

Стоит отметить, что во время визита Ким Чен Ина на космодром Восточный произошла неожиданная ситуация из-за ошибки переводчика. Переводчик лидера КНДР "выругался" в эфире федерального канала РФ.

Добавим, что депутат назвал реальные угрозы для Украины от встречи Путина и Ким Чен Ина.

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