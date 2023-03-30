У Кабінеті Міністрів України відбулися кадрові зміни: деталі

Кабмін

Сьогодні, 30 березня, у Кабінеті Міністрів України відбулися кадрові зміни. Зокрема, там звільнили Вітренка Андрія Олександровича з посади першого заступника Міністра освіти і науки України.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Деталі

Кабмін призначив Вітренка Андрія Олександровича заступником Міністра освіти і науки України.

Шугалія Дениса Анатолійовича було призначено першим заступником Голови Фонду державного майна України.

Сьогодні звільнили:

Вітренка Андрія Олександровича з посади першого заступника Міністра освіти і науки України;

Микичак Ірину Володимирівну з посади заступника Міністра охорони здоров’я України;

Дуля Ярему Миколайовича з посади заступника Голови Державної служби України з питань праці;

Шугалія Дениса Анатолійовича з посади заступника Голови Фонду державного майна України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Нагадаємо, кадрові перестановки у найвищих державних інституціях доречні завжди. Однак проводити їх треба не хаотично, не часто і з оглядом на конкретну ситуацію й обставини.

Також ми писали, що Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, спрямовані на покращення соціальної політики в Україні. Одним із таких кроків є розширення кола осіб, які можуть отримати спеціальний ваучер на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації та навчання.

Додамо, Кабмін офіційно звільнив голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА. Наразі невідомо, хто буде призначений на ці посади.