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Кабмін звільнив трьох голів ОВА: про кого йдеться

14 березня 2023 19:51
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Кабінет міністрів України
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Кабмін офіційно звільнив голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА. Наразі не відомо, хто буде призначений на ці посади.

Про це повідомив постійний представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

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Деталі

Так, на засіданні Кабмін ухвалив рішення про звільнення Сергія Гайдая, Максима Марченка та Сергія Гамалія з посад голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА відповідно.

Однак, поки що невідомо, хто займе ці посади.

За інформацією ЗМІ, ексочільник Луганської ОВА Сергій Гайдай може стати послом України у Казахстані. Відомо, що Гайдай очолював Луганську область із жовтня 2019 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишній керівник Укрзалізниці Олександр Камишин був призначений радником Президента України Володимира Зеленського. Камишин працюватиме на цій посаді позаштатно.

В лютому, ще перебуваючи на посаді керівника Укрзалізниці Олександр Камишин встиг запустити процес масштабної українізації цієї структури.

В межах цього процесу будуть перейменовані станції та змінена мова написів у поїздах і нумерація кілометражу.

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