Верещук очолила штаб із захисту прав дитини в умовах воєнного стану

Ірина Верещук

Віцепрем’єр-міністра Ірину Верещук призначено головою Координаційного штабу з питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану. Також уряд розширив функції Коордштабу.

Таке рішення було ухвалене сьогодні, 10 березня, на засіданні Кабміну.

Що відомо

В уряді нагадують, що штаб був створений у березні минулого року з метою координації дій органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в питаннях захисту прав дитини в умовах воєнного стану.

Уряд розширив перелік функцій Коордштабу. Відтепер орган:

координує дії органів влади зі сприяння інтеграції за новим місцем проживання дітей, яких евакуйовано з небезпечних територій України;

здійснює моніторинг дотримання прав дітей з числа внутрішньо переміщених осіб;

координує заходи з повернення на територію України дітей, примусово переміщених на тимчасово окуповану територію або територію росії чи інших країн.

"Важливо, щоб після евакуації із зон бойових дій наші діти перебували в безпеці. Для них мають бути створені належні умови проживання, навчання і психологічної реабілітації. Крім того, багато дітей були насильно депортовані агресором. У цьому питанні українські органи влади мають налагодити чіткий механізм співпраці для їх негайного повернення. Адже до вказаного процесу потрібно залучити всі інституції від місцевого рівня до рівня міжнародних організацій. Саме на це будуть спрямовані зусилля Коордштабу", – наголосила Верещук.

Нагадаємо, 7 березня Кабмін затвердив примусову евакуацію дітей із зони активних бойових дій.

Очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук пояснила, що евакуація неповнолітніх з Бахмута є обов’язковою. Протидія цьому процесу може кваліфікуватися як злочин за ст. 166 КК України (свідоме піддання дитини фізичній небезпеці).