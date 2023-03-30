В Кабинете Министров Украины произошли кадровые изменения: детали
Сегодня, 30 марта, в Кабинете Министров Украины произошли кадровые изменения. В частности, там уволили Витренко Андрея Александровича с должности первого заместителя Министра образования и науки Украины.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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Кабмин назначил Витренко Андрея Александровича заместителем Министра образования и науки Украины.
Шугалий Денис Анатольевич был назначен первым заместителем Председателя Фонда государственного имущества Украины.
Сегодня уволили:
- Витренко Андрея Александровича с должности первого заместителя Министра образования и науки Украины;
- Микичак Ирину Владимировну с должности заместителя Министра здравоохранения Украины;
- Дуля Ярему Николаевича с должности заместителя Председателя Государственной службы Украины по трудам;
- Шугалия Дениса Анатольевича с должности заместителя Председателя Фонда государственного имущества Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации.
Напомним, кадровые перестановки в высших государственных институциях уместны всегда. Однако проводить их нужно не хаотично, не часто и учитывая конкретную ситуацию и обстоятельства.
Также мы писали, что Кабинет Министров Украины принял решения, направленные на улучшение социальной политики в Украине. Одним из таких шагов является расширение круга лиц, которые могут получить специальный ваучер на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и обучение.
Добавим, Кабмин официально уволил председателей Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА. Пока неизвестно, кто будет назначен на эти должности.