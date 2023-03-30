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В Кабинете Министров Украины произошли кадровые изменения: детали

30 марта 2023 17:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Кабмин
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 30 марта, в Кабинете Министров Украины произошли кадровые изменения. В частности, там уволили Витренко Андрея Александровича с должности первого заместителя Министра образования и науки Украины.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Подробности

Кабмин назначил Витренко Андрея Александровича заместителем Министра образования и науки Украины.

Шугалий Денис Анатольевич был назначен первым заместителем Председателя Фонда государственного имущества Украины.

Сегодня уволили:

  • Витренко Андрея Александровича с должности первого заместителя Министра образования и науки Украины;
  • Микичак Ирину Владимировну с должности заместителя Министра здравоохранения Украины;
  • Дуля Ярему Николаевича с должности заместителя Председателя Государственной службы Украины по трудам;
  • Шугалия Дениса Анатольевича с должности заместителя Председателя Фонда государственного имущества Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации.

Напомним, кадровые перестановки в высших государственных институциях уместны всегда. Однако проводить их нужно не хаотично, не часто и учитывая конкретную ситуацию и обстоятельства.

Также мы писали, что Кабинет Министров Украины принял решения, направленные на улучшение социальной политики в Украине. Одним из таких шагов является расширение круга лиц, которые могут получить специальный ваучер на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и обучение.

Добавим, Кабмин официально уволил председателей Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА. Пока неизвестно, кто будет назначен на эти должности.

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