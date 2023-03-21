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Шмигаль заявив про важливі ухвалені рішення у соціальній сфері

21 березня 2023 20:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Кабінет міністрів України ухвалив рішення, спрямовані на покращення соціальної політики в Україні. Одним із таких кроків є розширення кола осіб, які можуть отримати спеціальний ваучер на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації та навчання.

Про це повідомив голова уряду України Денис Шмигаль.

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Важливі рішення

За словами Шмигаля, ваучер, який надається Центром зайнятості, може становити понад 25 тис. гривень та допоможе людям опанувати нові навички та професії, необхідні на ринку праці. Це покращить їхні шанси на працевлаштування та підвищить загальну конкурентоспроможність української економіки.

Ще одним важливим кроком є підтримка пілотного проєкту з переходу деяких соціальних установ на фінансування за моделлю медичних гарантій. Наразі в Україні медичним установам виділяються виплати за кількість послуг, наданих пацієнтам, а не фіксована сума. Така сама модель використовуватиметься у двох установах Міністерства соціальної політики. Цей підхід дозволить покращити якість послуг та підвищити ефективність використання бюджетних коштів.

Загалом такі рішення є важливим кроком у покращенні соціальної політики України, яка спрямована на підтримку населення у скрутні моменти та допомогу у освоєнні нових навичок та професій. Це також сприяє підвищенню якості життя українців та зміцненню економіки країни загалом.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна є однією з ключових ланок світової продовольчої безпеки. Саме тому "зернова угода" має бути безстроковою.

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