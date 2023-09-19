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Туреччина посилить зусилля, щоб відновити зернову угоду, — Ердоган

19 вересня 2023 22:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Туреччина посилить зусилля, щоб відновити зернову угоду, — Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Фото: Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на Генасамблеї ООН заявив, що його країна активізує зусилля для припинення війни шляхом дипломатії та діалогу на основі незалежності та територіальної цілісності України. Він також сказав, що триватиме робота над відновленням зернової угоди.

Про це повідомляє CNN.

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Виступ Ердогана на Генасамблеї ООН

Ердоган розповів про ініціативу "Чорноморське зерно", яка спочатку була ініційована Туреччиною. Після того, як Росія вийшла з угоди в липні, Анкара працює над новою зерновою угодою.

За його словами, Туреччина разом з ООН запобігла загрозі глобальної кризи голоду, забезпечивши доставку 33 мільйонів тонн зерна через Чорне море на світові ринки, коли угода була чинною.

Ердоган зазначив, що провал угоди поставив світ "перед обличчям" нової кризи.

"У нас є новий план, згідно з яким ще один мільйон тонн зерна буде передано країнам, які його гостро потребують, по всьому світу", — додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 19 вересня, Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН заявив, що Росія використовує ціни на продовольство як зброю.

Також ми писали, що Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден сьогодні, 19 вересня, виступав на Генасамблеї ООН. Він закликав світових лідерів не допустити зменшення підтримки України, адже Росія розраховує на те, що країни втомляться від тривалого конфлікту. За словами Байдена, відповідальність за війну лежить на плечах РФ.

Додамо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна буде позиватися у Світову організацію торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини через односторонні обмеження на імпорт української агропродукції. Проте український уряд пропонує компроміс.

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