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"У мене немає причин не довіряти росіянам", — Ердоган прокоментував зустріч з Путіним

19 вересня 2023 14:16
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Валерія Пержун
редактор
"У мене немає причин не довіряти росіянам", — Ердоган прокоментував зустріч з Путіним
Президент Туреччини Реджеп Ердоган. Фото: МЗС Туреччини
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Президент Туреччини Реджеп Ердоган вважає, що Росії можна довіряти. До того ж на його думку Путін хоче якнайшвидше закінчити війну.

Про це політик заявив у інтерв'ю PBS.

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Турецький лідер заявив, що Путін хоче закінчення війни не менше ніж решта світу.

"Нам би дуже хотілося сподіватися, що війна закінчиться якнайшвидше. І Путін насправді теж виступає за якнайшвидше припинення цієї війни", —сказав президент Туреччини.

До того ж Ердоган підкреслив, що тільки лідери обох сторін зможуть сказати, коли закінчиться війна.

Водночас Президент Туреччини вважає, що і РФ і Заходу можна довіряти в однаковій мірі.

 "У мене немає причин їм (РФ. – Ред.) не довіряти. Росія надійна настільки ж, наскільки і Захід. Останні пів століття ми чекали на порозі ЄС. І зараз я довіряю Росії настільки ж, наскільки я довіряю Заходу", — заявив він.

За його словами, вихід із зернової угоди зовсім не означає, що Росія не надійна.

"Половина постачання природного газу (до Туреччини. — Ред.) приходить з Росії, а це означає, що у нас є солідарність. Ми спільно йдемо вперед і також співпрацюємо в галузі оборонної промисловості", — переконує Ердоган.

Турецький лідер вважає, що для його держави вигідно підтримувати дружні стосунки з усіма країнами.

"Так само як у мене хороші відносини зі США, у мене будуть хороші відносини і з Росією", — пояснив він.

Нагадаємо, стало відомо, що Ердоган зустрінеться з Маском.

Також президент Туреччини натякнув, що може блокувати вступ Швеції в НАТО.

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