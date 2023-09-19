Турция посилит усилия, чтобы восстановить зерновую сделку, — Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout via REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Генассамблее ООН заявил, что его страна активизирует усилия по прекращению войны путем дипломатии и диалога на основе независимости и территориальной целостности Украины. Он также сказал, что будет продолжаться работа по возобновлению зернового соглашения.

Об этом сообщает CNN.

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Выступление Эрдогана на Генассамблее ООН

Эрдоган рассказал об инициативе "Черноморское зерно", которая изначально была инициирована Турцией. После того, как Россия вышла из соглашения в июле, Анкара работает над новым зерновым соглашением.

По его словам, Турция вместе с ООН предотвратила угрозу глобального кризиса голода, обеспечив доставку 33 миллионов тонн зерна через Черное море на мировые рынки, когда соглашение действовало.

Эрдоган отметил, что провал соглашения поставил мир "перед лицом" нового кризиса.

"У нас есть новый план, согласно которому еще один миллион тонн зерна будет передан остро нуждающимся странам по всему миру", — добавил он.

Напомним, сегодня, 19 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Россия использует цены на продовольствие как оружие.

Также мы писали, что Президент США Джо Байден сегодня, 19 сентября, выступал на Генассамблее ООН. Он призвал мировых лидеров не допустить уменьшения поддержки Украины, ведь Россия рассчитывает на то, что страны устанут от продолжительного конфликта. По словам Байдена, ответственность за войну лежит на плечах РФ.

Добавим, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет судиться с Всемирной торговой организацией против Польши, Венгрии и Словакии из-за односторонних ограничений на импорт украинской агропродукции. Однако украинское правительство предлагает компромисс.