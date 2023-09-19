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Заборона на імпорт зерна: Шмигаль запропонував країнам ЄС компроміс

19 вересня 2023 13:27
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Заборона на імпорт зерна: Шмигаль запропонував країнам ЄС компроміс
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
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Україна буде позиватися у Світову організацію торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини через односторонні обмеження на імпорт української агропродукції. Проте український уряд пропонує компроміс.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Шмигаль наголосив, що Україна буде позиватися у СОТ  проти Польщі, Угорщини та Словаччини через односторонні обмеження на імпорт української агропродукції. 

"Одночасно наш Уряд пропонує ЄС та країнам-сусідам компромісний сценарій. Ми вже представили Європейській комісії план дій щодо контролю за експортом чотирьох груп агротоварів з України", — йдеться у повідомлення. 

В Україн переконані, що такий контроль допоможе запобігти будь-яким викривленням ринку в сусідніх державах-членах ЄС. Також планується ухвалити постанову, яка передбачає, що товари, які йдуть в режимі експорту до п'яти держав-сусідів, будуть отримувати верифікацію та погодження від українського Міністерства економіки. 

"Водночас Україна вже подала формальний запит до Польщі, Угорщини та Словаччини про порушення норм Світової організації торгівлі. Також ми починаємо антидискримінаційне розслідування проти недружніх дій цих країн у торговельній сфері на основі статистики 2023 року", — сказав український прем'єр.

У випадку, якщо Польща та Угорщина не погодяться на узгоджені з Єврокомісією заходи та не скасують односторонні заборони щодо українських товарів, то наша держава також ухвалить рішення про заборону імпорту до України певних категорій товарів із зазначених країн.

Нагадаємо, що Євросоюз зосереджений на тому, щоб запровадити нову систему імпорту зерна. Також Єврокомісія закликала Польщу, Угорщину та Словаччину бути конструктивними після їхніх ембарго на імпорт зерна з України.

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