"Це не резолюція, не документ": Зеленський відреагував на "мирний план" від Китаю

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на "мирний план" від Китаю. Він наголосив, що це не резолюція чи документ.

Про це Володимир Зеленський сказав на пресконференції "Лютий. Рік незламності".

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"Мені здається, що це був не "мирний план" Китаю. Мені здається, що Китай показав свої думки. Я вже один раз говорив, що якщо Китай почав розмовляти про Україну, то це дуже непогано. Питання в кроках. Найважливіше, що вони призведуть для нас", — зазначив Зеленський.

Президент України вважає, що Китай поважає територіальну цілісність. До того ж у "мирному плані" йдеться про ядерну безпеку.

"Це збігається з інтересами світу і нашої держави. Є думки, з якими я не погоджуюсь, однак це вже щось. Ми повинні це використовувати та співпрацювати з Китаєм. Наше завдання організувати всіх, щоб ізолювати одних", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна зможе перемогти російську агресію, якщо партнери дотримаються своїх обіцянок. Кожен українець повинен залишатися "міцним кулаком" в середині держави.

Також ми писали, що за останніми даними, глава України Володимир Зеленський вижив не менш як у 12 замахах, що сталися з 24 лютого. Український лідер зізнався, що не думав про можливі замахи на своє життя в перші дні військового конфлікту з росією, але замислювався про те, яким буде майбутнє його сім'ї та країни, якщо він загине.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський наголосив, що якщо погодитися на кордони 2014 року, люди житимуть і знатимуть, що за кілька років окупанти повернуться. Він зазначив, що Україна повинна повернути всю територію, яка була визнана світом у 1991 році.