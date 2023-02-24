Трибунал для росії це важливо, — Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що трибунал для росії — це надзвичайно важливо. Всі працюють щоденно, щоб він швидше запрацював.

Про це Володимир Зеленський сказав на пресконференції "Лютий. Рік незламності".

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Зеленський сподівається, що світ підтримає резолюції.

На пресконференції Президент України розповів про роботу щодо повернення полонених громадян.

"Для нас дуже важливо було побачити стан наших полонених. Там були катування. Червоний Хрест не зміг домогтися свого та побачити умови. Наполегливі були лише ми. Ми тиснули на всіх, на Червоний Хрест, на росіян", — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що світ повинен пам'ятати, що рф розпочала війну ще у 2014 році. Не можна забувати про кримських татар та політичних в'язнів.

За словами Зеленського, наполегливість України дозволила змінити інституції всього світу. Війна показує слабкі місця кожної країни.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна зможе перемогти російську агресію, якщо партнери дотримаються своїх обіцянок. Кожен українець повинен залишатися "міцним кулаком" в середині держави.

Також ми писали, що за останніми даними, глава України Володимир Зеленський вижив не менш як у 12 замахах, що сталися з 24 лютого. Український лідер зізнався, що не думав про можливі замахи на своє життя в перші дні військового конфлікту з росією, але замислювався про те, яким буде майбутнє його сім'ї та країни, якщо він загине.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський наголосив, що якщо погодитися на кордони 2014 року, люди житимуть і знатимуть, що за кілька років окупанти повернуться. Він зазначив, що Україна повинна повернути всю територію, яка була визнана світом у 1991 році.